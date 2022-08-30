النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحرير مواقع وأسر متمردين.. "الشرعية" تحول هجوماً حوثياً إلى هزيمة نكراء

مقاتلات التحالف دمرت آليات قتالية متوجهة إلى "رحبة"

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وألحقوا بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش والمقاومة بعد أن كسروا الهجوم شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا الحوثية عن عدّة مواقع وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبين أن جنود الجيش الوطني والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة الميليشيا، وألقوا القبض على 11عنصراً حوثياً أثناء المعركة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفًا مكثّفًا استهدف تحركات الميليشيا الحوثية على امتداد الجبهة.

وأفاد بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات حوثية في منطقة المشيريف كانت متوجهة إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تحرير مواقع وأسر متمردين.. "الشرعية" تحول هجوماً حوثياً إلى هزيمة نكراء
سبق

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وألحقوا بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش والمقاومة بعد أن كسروا الهجوم شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا الحوثية عن عدّة مواقع وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبين أن جنود الجيش الوطني والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة الميليشيا، وألقوا القبض على 11عنصراً حوثياً أثناء المعركة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفًا مكثّفًا استهدف تحركات الميليشيا الحوثية على امتداد الجبهة.

وأفاد بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات حوثية في منطقة المشيريف كانت متوجهة إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
07:55 PM

تحرير مواقع وأسر متمردين.. "الشرعية" تحول هجوماً حوثياً إلى هزيمة نكراء

مقاتلات التحالف دمرت آليات قتالية متوجهة إلى "رحبة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
845

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وألحقوا بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش والمقاومة بعد أن كسروا الهجوم شنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من دحر الميليشيا الحوثية عن عدّة مواقع وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبين أن جنود الجيش الوطني والمقاومة استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة من قبضة الميليشيا، وألقوا القبض على 11عنصراً حوثياً أثناء المعركة.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفًا مكثّفًا استهدف تحركات الميليشيا الحوثية على امتداد الجبهة.

وأفاد بأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات حوثية في منطقة المشيريف كانت متوجهة إلى جبهة رحبة، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات قتالية وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,188
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة