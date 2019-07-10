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أبناء "الرفدي" يُفجعون بوفاة والدتهم

تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.

وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.

"سبق" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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أبناء "الرفدي" يُفجعون بوفاة والدتهم
سبق

تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.

وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.

"سبق" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

10 يوليو 2019 - 7 ذو القعدة 1440
09:19 PM

أبناء "الرفدي" يُفجعون بوفاة والدتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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تلقَّت أسرة "الرفدي" بمحافظة الخرج، التعازي والمواساة في وفاة والدة الشيخ مطلق بن عبيد الرفدي، وأخويه: الدكتور سعد، وعبدالله وأبنائهم، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتمت الصلاة على الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، وتم دفن جثمانها في مقبرة الثليماء جنوب المحافظة.

وسيُتَقبل العزاء في منزل ابنها عبدالله الكائن بحي مشرف غرب المحافظة.

"سبق" التي آلمها الخبر تدعو للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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