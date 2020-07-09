النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سمعت بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا".. بلاغ مواطنة يُغلق "هايبر" شهيراً بجدة

تحرك على إثره مراقبو بلدية الشرفية للتحقق.. و"الزهراني": اتصلوا بـ"940"

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيراً بحي الرويس في شارع فلسطين؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة تلقت بلاغاً من مواطنة تفيد بسماعها من داخل المحل وجود حالة إصابة كورونا بين العاملين.

وأضاف: "فوراً تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الشرفية والتحقق منه، وتم إغلاقه لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث الإصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل، وسيتم تطبيق النظام بحقه".

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

أمانة محافظة جدة هايبر ماركت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سمعت بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا".. بلاغ مواطنة يُغلق "هايبر" شهيراً بجدة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيراً بحي الرويس في شارع فلسطين؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة تلقت بلاغاً من مواطنة تفيد بسماعها من داخل المحل وجود حالة إصابة كورونا بين العاملين.

وأضاف: "فوراً تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الشرفية والتحقق منه، وتم إغلاقه لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث الإصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل، وسيتم تطبيق النظام بحقه".

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:31 AM

سمعت بإصابة أحد عامليه بـ"كورونا".. بلاغ مواطنة يُغلق "هايبر" شهيراً بجدة

تحرك على إثره مراقبو بلدية الشرفية للتحقق.. و"الزهراني": اتصلوا بـ"940"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
4,418

أغلقت أمانة محافظة جدة هايبر ماركت شهيراً بحي الرويس في شارع فلسطين؛ وذلك لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية التي تحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة تلقت بلاغاً من مواطنة تفيد بسماعها من داخل المحل وجود حالة إصابة كورونا بين العاملين.

وأضاف: "فوراً تم مباشرة البلاغ من مراقبي بلدية الشرفية والتحقق منه، وتم إغلاقه لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية والواجب عملها عند التأكد من حدوث الإصابة بفيروس كورونا بين أحد العاملين بالمحل، وسيتم تطبيق النظام بحقه".

ودعا "الزهراني" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال (940).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,936
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,682
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,906

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة