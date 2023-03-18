النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تقرير أممي يوضّح التقدم المُحرَز بدول الإقليم الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشار لعدد من الثغرات التي تواجهها الدول

أظهر تقرير أممي أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تُحرز بعض التقدم الجيد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.

وقد أطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) أمس، أول تقرير إقليمي لها عن التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 47 مليون كيلومتر مربع، وتشمل دول أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا الوسطى وغرب آسيا.

ويصف التقرير الأممي الذي صدر أمس، مستويات واتجاهات المؤشرات المختارة ذات الصلة بالمنطقة، وهي تمثل 49 مؤشرًا من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.

ويوضح التقرير أن بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا "تُحقق الأهداف أو تُحرز تقدمًا جيدًا في العديد من الجوانب" التي يغطيها هذا التقرير، من بين ذلك: (القضاء على الفقر المدقع، وتغطية السكان بالحماية الاجتماعية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وانخفاض مستويات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الحفاظ على الكوكب).

غير أن التقرير يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد في مجالات مثل: (تلوث الهواء، وحماية المناطق البحرية، والمساعدة الإنمائية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث).

الأمم المتحدة أوروبا أهداف التنمية المستدامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير أممي يوضّح التقدم المُحرَز بدول الإقليم الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
سبق

أظهر تقرير أممي أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تُحرز بعض التقدم الجيد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.

وقد أطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) أمس، أول تقرير إقليمي لها عن التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 47 مليون كيلومتر مربع، وتشمل دول أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا الوسطى وغرب آسيا.

ويصف التقرير الأممي الذي صدر أمس، مستويات واتجاهات المؤشرات المختارة ذات الصلة بالمنطقة، وهي تمثل 49 مؤشرًا من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.

ويوضح التقرير أن بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا "تُحقق الأهداف أو تُحرز تقدمًا جيدًا في العديد من الجوانب" التي يغطيها هذا التقرير، من بين ذلك: (القضاء على الفقر المدقع، وتغطية السكان بالحماية الاجتماعية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وانخفاض مستويات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الحفاظ على الكوكب).

غير أن التقرير يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد في مجالات مثل: (تلوث الهواء، وحماية المناطق البحرية، والمساعدة الإنمائية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث).

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:21 AM

تقرير أممي يوضّح التقدم المُحرَز بدول الإقليم الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشار لعدد من الثغرات التي تواجهها الدول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
727

أظهر تقرير أممي أن دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) تُحرز بعض التقدم الجيد بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، رغم الإشارة إلى عدد من الثغرات التي تواجهها دول هذا الإقليم الاقتصادي الكبير.

وقد أطلقت اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) أمس، أول تقرير إقليمي لها عن التقدم المُحرَز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذه المنطقة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 47 مليون كيلومتر مربع، وتشمل دول أوروبا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول آسيا الوسطى وغرب آسيا.

ويصف التقرير الأممي الذي صدر أمس، مستويات واتجاهات المؤشرات المختارة ذات الصلة بالمنطقة، وهي تمثل 49 مؤشرًا من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.

ويوضح التقرير أن بلدان اللجنة الاقتصادية لأوروبا "تُحقق الأهداف أو تُحرز تقدمًا جيدًا في العديد من الجوانب" التي يغطيها هذا التقرير، من بين ذلك: (القضاء على الفقر المدقع، وتغطية السكان بالحماية الاجتماعية، وتوفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة، وانخفاض مستويات وفيات الأمهات والرضع والأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الحفاظ على الكوكب).

غير أن التقرير يشير إلى ضرورة القيام بالمزيد في مجالات مثل: (تلوث الهواء، وحماية المناطق البحرية، والمساعدة الإنمائية، واستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,353
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,824
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,713
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,841

المقالات

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة