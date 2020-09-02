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"جنى" يقدم ملياراً وثلاثمائة مليون ريال قرضاً حسناً لـ 145 ألف أسرة منتجة بالمملكة

بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

حقق مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أكثر من 145 ألف فرصة عمل، وقدم قروضاً بقيمة تتجاوز 1,304,400,000 ريال حتى النصف الأول من عام 2020م، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الاجتماعية.

وكشف محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز جنى، أن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات من هذه القروض الميسرة 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات.

وأضاف: "كما يدلل في الوقت نفسه كفاءة جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها، في الوقت الذي فعل المركز عدداً من المبادرات التي تساهم في تطوير الأسر المنتجة وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاستقرار المالي".

وأشار إلى أنه من بين هذه المبادرات مشروع "يمام" والذي يهدف إلى توفير منافذ بيع "كافتيريا" داخل البنوك والدوائر الحكومية والجامعات، حيث تم حتى الآن تشغيل العديد من المواقع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح "الشامي"، أن المركز يسعى لفتح منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة وتأهيل السيدات للنهوض بمشاريعهن لمستوى أفضل، عن طريق توفير أكشاك في أماكن متعددة في المنطقة الشرقية يتيح لهن الفرصة لطرح منتجاتهن مباشرة للعملاء.

وأكد أن عدد المقاصف المدرسية التي تم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة التابعة للمركز وصل إلى (331) مقصفا، من خلال توقيع اتفاقيات تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة مع (12) إدارة تعليم على مستوى المملكة.

وذكر "الشامي"، أن مركز جنى يحرص على التمكين الاقتصادي عبر تشغيل الأسر المنتجة أيضاً في عدد من الأسواق الشعبية في المملكة مثل (سوق الليل التراثي في ينبع – سوق جازان الشعبي – سوق الجوف الشعبي)، حيث قامت الأسر بتفعيل المحلات والخروج بمشاريعهن من المنزل للسوق، ومؤخراً تم إطلاق مشروع "نوافذ" الذي يهدف من خلاله تسويق منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع عدد من محلات التجزئة.

ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية، الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس وراعي منافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي لمركز جنى، الذي يصنف من المشاريع الرائدة في مجال الإقراض المتناهي الصغر للنساء، دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، مما يرسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جنى" يقدم ملياراً وثلاثمائة مليون ريال قرضاً حسناً لـ 145 ألف أسرة منتجة بالمملكة
سبق

حقق مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أكثر من 145 ألف فرصة عمل، وقدم قروضاً بقيمة تتجاوز 1,304,400,000 ريال حتى النصف الأول من عام 2020م، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الاجتماعية.

وكشف محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز جنى، أن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات من هذه القروض الميسرة 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات.

وأضاف: "كما يدلل في الوقت نفسه كفاءة جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها، في الوقت الذي فعل المركز عدداً من المبادرات التي تساهم في تطوير الأسر المنتجة وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاستقرار المالي".

وأشار إلى أنه من بين هذه المبادرات مشروع "يمام" والذي يهدف إلى توفير منافذ بيع "كافتيريا" داخل البنوك والدوائر الحكومية والجامعات، حيث تم حتى الآن تشغيل العديد من المواقع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح "الشامي"، أن المركز يسعى لفتح منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة وتأهيل السيدات للنهوض بمشاريعهن لمستوى أفضل، عن طريق توفير أكشاك في أماكن متعددة في المنطقة الشرقية يتيح لهن الفرصة لطرح منتجاتهن مباشرة للعملاء.

وأكد أن عدد المقاصف المدرسية التي تم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة التابعة للمركز وصل إلى (331) مقصفا، من خلال توقيع اتفاقيات تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة مع (12) إدارة تعليم على مستوى المملكة.

وذكر "الشامي"، أن مركز جنى يحرص على التمكين الاقتصادي عبر تشغيل الأسر المنتجة أيضاً في عدد من الأسواق الشعبية في المملكة مثل (سوق الليل التراثي في ينبع – سوق جازان الشعبي – سوق الجوف الشعبي)، حيث قامت الأسر بتفعيل المحلات والخروج بمشاريعهن من المنزل للسوق، ومؤخراً تم إطلاق مشروع "نوافذ" الذي يهدف من خلاله تسويق منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع عدد من محلات التجزئة.

ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية، الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس وراعي منافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي لمركز جنى، الذي يصنف من المشاريع الرائدة في مجال الإقراض المتناهي الصغر للنساء، دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، مما يرسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:17 PM

"جنى" يقدم ملياراً وثلاثمائة مليون ريال قرضاً حسناً لـ 145 ألف أسرة منتجة بالمملكة

بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" أكثر من 145 ألف فرصة عمل، وقدم قروضاً بقيمة تتجاوز 1,304,400,000 ريال حتى النصف الأول من عام 2020م، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس بنك التنمية الاجتماعية.

وكشف محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز جنى، أن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات من هذه القروض الميسرة 99%، وتعتبر نسبة متفوقة مقارنةً بالمشاريع المماثلة لها داخل المملكة وخارجها، مما يدل على نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات.

وأضاف: "كما يدلل في الوقت نفسه كفاءة جنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في جميع المناطق التي يقوم بخدمتها، في الوقت الذي فعل المركز عدداً من المبادرات التي تساهم في تطوير الأسر المنتجة وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي والاستقرار المالي".

وأشار إلى أنه من بين هذه المبادرات مشروع "يمام" والذي يهدف إلى توفير منافذ بيع "كافتيريا" داخل البنوك والدوائر الحكومية والجامعات، حيث تم حتى الآن تشغيل العديد من المواقع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح "الشامي"، أن المركز يسعى لفتح منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة وتأهيل السيدات للنهوض بمشاريعهن لمستوى أفضل، عن طريق توفير أكشاك في أماكن متعددة في المنطقة الشرقية يتيح لهن الفرصة لطرح منتجاتهن مباشرة للعملاء.

وأكد أن عدد المقاصف المدرسية التي تم تشغيلها من قبل الأسر المنتجة التابعة للمركز وصل إلى (331) مقصفا، من خلال توقيع اتفاقيات تشغيل المقاصف المدرسية من قبل الأسر المنتجة مع (12) إدارة تعليم على مستوى المملكة.

وذكر "الشامي"، أن مركز جنى يحرص على التمكين الاقتصادي عبر تشغيل الأسر المنتجة أيضاً في عدد من الأسواق الشعبية في المملكة مثل (سوق الليل التراثي في ينبع – سوق جازان الشعبي – سوق الجوف الشعبي)، حيث قامت الأسر بتفعيل المحلات والخروج بمشاريعهن من المنزل للسوق، ومؤخراً تم إطلاق مشروع "نوافذ" الذي يهدف من خلاله تسويق منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع عدد من محلات التجزئة.

ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية، الشريك الإستراتيجي والممول الرئيس وراعي منافذ البيع والتأهيل المهني والحرفي لمركز جنى، الذي يصنف من المشاريع الرائدة في مجال الإقراض المتناهي الصغر للنساء، دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، مما يرسخ ثقافة العمل ومبدأ الاعتماد على الذات ويوفر فرص عمل ذاتية للنساء بالمجتمع.

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