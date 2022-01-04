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"حصانة الاستثمارية " تحقق عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال 2021م

مستفيدة من التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحقيقها عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال العام المنصرم 2021م على محفظة استثمارات المؤسسة؛ مستفيدة من التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصانة سعد بن عبدالمحسن الفضلي، أنه على الرغم من العائد السنوي المميز للعام الماضي 2021م الذي يتجاوز 14%، إلا أن فترة القياس لمدة 12 شهراً فقط تُعد قصيرة لتقييم الأداء العام، وقد يكون الانطباع غير دقيق، حيث إن الإستراتيجية الاستثمارية لحصانة هي إستراتيجية طويلة الأجل بسبب طبيعة التزامات المؤسسة طويلة المدى، مبيناً أن عوائد الاستثمار للفترات الثلاث والسنوات الخمس تجاوزت 12% و9% على التوالي، وهي عوائد جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكذلك المؤسسات العالمية المشابهة.

وأشار "الفضلي" إلى تطلع "حصانة" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق الاستفادة من برامجها الاقتصادية، مثل برامج التخصيص والاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً أن "حصانة" استثمرت خلال العام الماضي مع أرامكو السعودية في صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك في ائتلاف مع شركة "بلاك روك".

وفيما يتعلق بعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأثر ذلك في شركة حصانة الاستثمارية، أكد "الفضلي" أن هذا القرار سيسهم -بإذن الله- في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما في ذلك خفض تكاليف ورسوم إدارة الاستثمار ورفع العوائد، حيث تم الانتهاء من دمج فريق الاستثمار في شركة "الرائدة" مع فريق الاستثمار في "حصانة"، مما زاد من تنوع وكفاءة فريق الاستثمار.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"حصانة الاستثمارية " تحقق عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال 2021م
سبق

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحقيقها عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال العام المنصرم 2021م على محفظة استثمارات المؤسسة؛ مستفيدة من التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصانة سعد بن عبدالمحسن الفضلي، أنه على الرغم من العائد السنوي المميز للعام الماضي 2021م الذي يتجاوز 14%، إلا أن فترة القياس لمدة 12 شهراً فقط تُعد قصيرة لتقييم الأداء العام، وقد يكون الانطباع غير دقيق، حيث إن الإستراتيجية الاستثمارية لحصانة هي إستراتيجية طويلة الأجل بسبب طبيعة التزامات المؤسسة طويلة المدى، مبيناً أن عوائد الاستثمار للفترات الثلاث والسنوات الخمس تجاوزت 12% و9% على التوالي، وهي عوائد جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكذلك المؤسسات العالمية المشابهة.

وأشار "الفضلي" إلى تطلع "حصانة" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق الاستفادة من برامجها الاقتصادية، مثل برامج التخصيص والاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً أن "حصانة" استثمرت خلال العام الماضي مع أرامكو السعودية في صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك في ائتلاف مع شركة "بلاك روك".

وفيما يتعلق بعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأثر ذلك في شركة حصانة الاستثمارية، أكد "الفضلي" أن هذا القرار سيسهم -بإذن الله- في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما في ذلك خفض تكاليف ورسوم إدارة الاستثمار ورفع العوائد، حيث تم الانتهاء من دمج فريق الاستثمار في شركة "الرائدة" مع فريق الاستثمار في "حصانة"، مما زاد من تنوع وكفاءة فريق الاستثمار.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:20 PM

"حصانة الاستثمارية " تحقق عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال 2021م

مستفيدة من التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شركة حصانة الاستثمارية "حصانة"، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تحقيقها عائدًا سنويًا تجاوز 14% خلال العام المنصرم 2021م على محفظة استثمارات المؤسسة؛ مستفيدة من التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء الأسواق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصانة سعد بن عبدالمحسن الفضلي، أنه على الرغم من العائد السنوي المميز للعام الماضي 2021م الذي يتجاوز 14%، إلا أن فترة القياس لمدة 12 شهراً فقط تُعد قصيرة لتقييم الأداء العام، وقد يكون الانطباع غير دقيق، حيث إن الإستراتيجية الاستثمارية لحصانة هي إستراتيجية طويلة الأجل بسبب طبيعة التزامات المؤسسة طويلة المدى، مبيناً أن عوائد الاستثمار للفترات الثلاث والسنوات الخمس تجاوزت 12% و9% على التوالي، وهي عوائد جيدة مقارنة بالمؤشرات العالمية وكذلك المؤسسات العالمية المشابهة.

وأشار "الفضلي" إلى تطلع "حصانة" للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق الاستفادة من برامجها الاقتصادية، مثل برامج التخصيص والاستثمار في البنية التحتية، مؤكداً أن "حصانة" استثمرت خلال العام الماضي مع أرامكو السعودية في صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5 مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك في ائتلاف مع شركة "بلاك روك".

وفيما يتعلق بعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأثر ذلك في شركة حصانة الاستثمارية، أكد "الفضلي" أن هذا القرار سيسهم -بإذن الله- في توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء، بما في ذلك خفض تكاليف ورسوم إدارة الاستثمار ورفع العوائد، حيث تم الانتهاء من دمج فريق الاستثمار في شركة "الرائدة" مع فريق الاستثمار في "حصانة"، مما زاد من تنوع وكفاءة فريق الاستثمار.

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