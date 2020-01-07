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أمريكا تجدد التحذير من احتمالية استهداف إيران للسفن التجارية

نطاق الإنذار يشمل الخليج والمنطقة المحيطة

جدد موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني، اليوم (الثلاثاء) التحذير من تهديدات للسفن التجارية الأمريكية من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة.
ولا يختلف التحذير، الساري اليوم وحتى 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كثيرًا عن التحذير الأول الذي صدر الجمعة الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ويؤكد التحذيران أنه "لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة".

الإدارة البحرية الأمريكية استهداف إيران للسفن التجارية

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تجدد التحذير من احتمالية استهداف إيران للسفن التجارية
سبق

جدد موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني، اليوم (الثلاثاء) التحذير من تهديدات للسفن التجارية الأمريكية من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة.
ولا يختلف التحذير، الساري اليوم وحتى 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كثيرًا عن التحذير الأول الذي صدر الجمعة الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ويؤكد التحذيران أنه "لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة".

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:06 PM

أمريكا تجدد التحذير من احتمالية استهداف إيران للسفن التجارية

نطاق الإنذار يشمل الخليج والمنطقة المحيطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد موقع الإدارة البحرية الأمريكية الإلكتروني، اليوم (الثلاثاء) التحذير من تهديدات للسفن التجارية الأمريكية من جانب إيران ووكلائها في الخليج والمنطقة المحيطة.
ولا يختلف التحذير، الساري اليوم وحتى 13 من يناير (كانون الثاني) الجاري، كثيرًا عن التحذير الأول الذي صدر الجمعة الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

ويؤكد التحذيران أنه "لا يزال هناك احتمال بحدوث عمل إيراني ضد الأصول البحرية الأمريكية في المنطقة".

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