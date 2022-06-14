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كورونا في المغرب.. 42 إصابة جديدة بالفيروس

استقر عدد الوفيات عند 212 والمتعافين 7725

سجلت المغرب اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734؛ فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصًا للشفاء.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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كورونا في المغرب.. 42 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

سجلت المغرب اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734؛ فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصًا للشفاء.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
01:24 PM

كورونا في المغرب.. 42 إصابة جديدة بالفيروس

استقر عدد الوفيات عند 212 والمتعافين 7725

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المغرب اليوم، 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734؛ فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصًا للشفاء.

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