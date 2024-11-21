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فيديو.. تَقاطعٌ خطر في زاوية منحدرة بسكاكا يهدد حياة سالكيه

يشهد حركة مرورية مستمرة وطلاب جامعة الجوف يفضّلونه لقربه

رصدت عدسة "سبق" تقاطعًا خطرًا يُعد شريانًا هامًّا تقع عليه حركة مرورية لا تهدأ في مدينة سكاكا؛ كون هذا التقاطع يربط طريق محافظة دومة الجندل وطريقًا آخر يربط جامعة الجوف بمدينة سكاكا.
ويُعد التقاطع الخطر واقعًا في زاوية منحنية تحده منطقة زراعية، لا يُكاد يُرى القادم فيها أثناء الانتقال للطريق الآخر، ويشهد حركة مرورية خاصةً من طلاب جامعة الجوف والكلية التقنية.. وطرقه التي تقع غرب حي الفيصلية هي طرق زراعية خطرة؛ لكن الطلاب يفضلونه؛ كونه يقرّب لهم المسافة إلى جامعتهم.
نقلت "سبق" بالفيديو الحركة المرورية إلى المسؤولين والجهات المعنية لمعالجتها؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

تَقاطعٌ خطر سكاكا مناشدة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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فيديو.. تَقاطعٌ خطر في زاوية منحدرة بسكاكا يهدد حياة سالكيه
سبق

رصدت عدسة "سبق" تقاطعًا خطرًا يُعد شريانًا هامًّا تقع عليه حركة مرورية لا تهدأ في مدينة سكاكا؛ كون هذا التقاطع يربط طريق محافظة دومة الجندل وطريقًا آخر يربط جامعة الجوف بمدينة سكاكا.
ويُعد التقاطع الخطر واقعًا في زاوية منحنية تحده منطقة زراعية، لا يُكاد يُرى القادم فيها أثناء الانتقال للطريق الآخر، ويشهد حركة مرورية خاصةً من طلاب جامعة الجوف والكلية التقنية.. وطرقه التي تقع غرب حي الفيصلية هي طرق زراعية خطرة؛ لكن الطلاب يفضلونه؛ كونه يقرّب لهم المسافة إلى جامعتهم.
نقلت "سبق" بالفيديو الحركة المرورية إلى المسؤولين والجهات المعنية لمعالجتها؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:57 AM

فيديو.. تَقاطعٌ خطر في زاوية منحدرة بسكاكا يهدد حياة سالكيه

يشهد حركة مرورية مستمرة وطلاب جامعة الجوف يفضّلونه لقربه

A A A
مهنا التميمي - الجوف
19
3,290

رصدت عدسة "سبق" تقاطعًا خطرًا يُعد شريانًا هامًّا تقع عليه حركة مرورية لا تهدأ في مدينة سكاكا؛ كون هذا التقاطع يربط طريق محافظة دومة الجندل وطريقًا آخر يربط جامعة الجوف بمدينة سكاكا.
ويُعد التقاطع الخطر واقعًا في زاوية منحنية تحده منطقة زراعية، لا يُكاد يُرى القادم فيها أثناء الانتقال للطريق الآخر، ويشهد حركة مرورية خاصةً من طلاب جامعة الجوف والكلية التقنية.. وطرقه التي تقع غرب حي الفيصلية هي طرق زراعية خطرة؛ لكن الطلاب يفضلونه؛ كونه يقرّب لهم المسافة إلى جامعتهم.
نقلت "سبق" بالفيديو الحركة المرورية إلى المسؤولين والجهات المعنية لمعالجتها؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

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