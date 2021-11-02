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وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

"بوحبيب" أشار إلى أن وساطة قطر هي الخيار المطروح في المشكلة مع السعودية

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور ميليشيا حزب الله"، مُعبِّرًا عن أنه مسألة إقليمية.

وذكر "بوحبيب" أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمُضي قُدمًا لحل الخلاف، وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليًا لحل المشكلة بين البلدين"، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"
سبق

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور ميليشيا حزب الله"، مُعبِّرًا عن أنه مسألة إقليمية.

وذكر "بوحبيب" أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمُضي قُدمًا لحل الخلاف، وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليًا لحل المشكلة بين البلدين"، وفقًا لـ"رويترز".

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:11 PM

وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

"بوحبيب" أشار إلى أن وساطة قطر هي الخيار المطروح في المشكلة مع السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور ميليشيا حزب الله"، مُعبِّرًا عن أنه مسألة إقليمية.

وذكر "بوحبيب" أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمُضي قُدمًا لحل الخلاف، وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليًا لحل المشكلة بين البلدين"، وفقًا لـ"رويترز".

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