وزير الخارجية اللبناني: الحكومة غير قادرة على تحجيم دور "حزب الله"

"بوحبيب" أشار إلى أن وساطة قطر هي الخيار المطروح في المشكلة مع السعودية

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحجيم دور ميليشيا حزب الله"، مُعبِّرًا عن أنه مسألة إقليمية.

وذكر "بوحبيب" أن "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمُضي قُدمًا لحل الخلاف، وأن الوساطة القطرية هي الخيار الوحيد المطروح حاليًا لحل المشكلة بين البلدين"، وفقًا لـ"رويترز".