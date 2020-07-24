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"الخريف" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سأل الله أن يسبغ عليه الصحة والعافية

رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

وسأل "الخريف" المولى -عز وجل- أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لشعبه ووطنه، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد.

وقال "الخريف": "نحمد الله -عز وجل- أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين قائد وطننا وباني نهضتنا بالنجاح، ونسأل المولى أن يمده بالصحة والعافية، ويبتهج الوطن والمواطن بفرحة شفائه حفظه الله".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
سبق

رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

وسأل "الخريف" المولى -عز وجل- أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لشعبه ووطنه، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد.

وقال "الخريف": "نحمد الله -عز وجل- أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين قائد وطننا وباني نهضتنا بالنجاح، ونسأل المولى أن يمده بالصحة والعافية، ويبتهج الوطن والمواطن بفرحة شفائه حفظه الله".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:25 PM

"الخريف" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سأل الله أن يسبغ عليه الصحة والعافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

وسأل "الخريف" المولى -عز وجل- أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لشعبه ووطنه، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد.

وقال "الخريف": "نحمد الله -عز وجل- أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين قائد وطننا وباني نهضتنا بالنجاح، ونسأل المولى أن يمده بالصحة والعافية، ويبتهج الوطن والمواطن بفرحة شفائه حفظه الله".

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