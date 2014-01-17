خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.
وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-17
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.
وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.
17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:35 AM
خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة
أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.
وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.