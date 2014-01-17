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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.

وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.

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خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.

وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
08:35 AM

خلال 24 ساعة.. المكسيك تسجل 19132 إصابة جديدة بكورونا و76 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الأحد، تسجيل 76 وفاة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 301410.

وقالت الوزارة: إن البلاد سجلت أيضًا 19132 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و368314.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,616
201,250 سيارة ..

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