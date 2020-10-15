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"موارد الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون مع مستشفى الحمادي

تشمل توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع الوزارة وعائلاتهم

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية والصحية مع مدير الموارد البشرية في مستشفى الحمادي، ماجد النهدي.

وتنصّ الاتفاقية على توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع الوزارة وعائلاتهم في جميع فروع مستشفيات الحمادي بمنطقة الرياض.

وتشمل العروض اعتماد سعر موحد للكشف بـ 100 ريال لجميع المستهدفين من الاتفاقية ومنحهم خصومات تصل إلى 20% على فحوصات "الأشعة والتحاليل" إلى جانب الخدمات الفندقية والعناية التمريضية المتميزة في حالات التنويم .

وتدخل هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً ويستهدف فيها منسوييه من الجنسين في جميع القطاعات .

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"موارد الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون مع مستشفى الحمادي
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية والصحية مع مدير الموارد البشرية في مستشفى الحمادي، ماجد النهدي.

وتنصّ الاتفاقية على توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع الوزارة وعائلاتهم في جميع فروع مستشفيات الحمادي بمنطقة الرياض.

وتشمل العروض اعتماد سعر موحد للكشف بـ 100 ريال لجميع المستهدفين من الاتفاقية ومنحهم خصومات تصل إلى 20% على فحوصات "الأشعة والتحاليل" إلى جانب الخدمات الفندقية والعناية التمريضية المتميزة في حالات التنويم .

وتدخل هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً ويستهدف فيها منسوييه من الجنسين في جميع القطاعات .

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
06:07 PM

"موارد الرياض" يوقّع اتفاقية تعاون مع مستشفى الحمادي

تشمل توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع الوزارة وعائلاتهم

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منصور الشلاقي - الرياض
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وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية والصحية مع مدير الموارد البشرية في مستشفى الحمادي، ماجد النهدي.

وتنصّ الاتفاقية على توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع الوزارة وعائلاتهم في جميع فروع مستشفيات الحمادي بمنطقة الرياض.

وتشمل العروض اعتماد سعر موحد للكشف بـ 100 ريال لجميع المستهدفين من الاتفاقية ومنحهم خصومات تصل إلى 20% على فحوصات "الأشعة والتحاليل" إلى جانب الخدمات الفندقية والعناية التمريضية المتميزة في حالات التنويم .

وتدخل هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً ويستهدف فيها منسوييه من الجنسين في جميع القطاعات .

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