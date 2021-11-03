النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 49 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 37 خلال الـ 24 ساعة الماضية

تكليف "المغيري" مديراً لمستشفى عفيف العام

أكد عزمه على الارتقاء بالخدمات الصحية

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود بن فهد الشمري؛ قرارًا يقضي بتكليف فهم بن ماضي المغيري، مديراً لمستشفى عفيف العام.

وقدم "المغيري" شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقة، وثمّن توجيهات الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي وتقديم جميع ما يمكن تقديمه لرعاية المرضى والمراجعين.

وأكد عزمه على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تكليف "المغيري" مديراً لمستشفى عفيف العام
سبق

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود بن فهد الشمري؛ قرارًا يقضي بتكليف فهم بن ماضي المغيري، مديراً لمستشفى عفيف العام.

وقدم "المغيري" شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقة، وثمّن توجيهات الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي وتقديم جميع ما يمكن تقديمه لرعاية المرضى والمراجعين.

وأكد عزمه على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
02:32 PM

تكليف "المغيري" مديراً لمستشفى عفيف العام

أكد عزمه على الارتقاء بالخدمات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عفيف
0
260

أصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود بن فهد الشمري؛ قرارًا يقضي بتكليف فهم بن ماضي المغيري، مديراً لمستشفى عفيف العام.

وقدم "المغيري" شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقة، وثمّن توجيهات الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث بضرورة الاستمرار في خدمة المحافظة والأهالي وتقديم جميع ما يمكن تقديمه لرعاية المرضى والمراجعين.

وأكد عزمه على خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمات الصحية بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسؤولين في وزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,045
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,079
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة