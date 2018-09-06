هدد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم، الخميس، بأن بكين سترد على واشنطن إذا ما طبّقت رسومًا جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. وقال المتحدث جاو فنج: ستتخذ الصين التدابير المضادة وفقًا للإجراءات الأمريكية. وتُقرر الولايات المتحدة فرض رسوم، ستطال نحو 40% من إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة. وتهدد الحكومة الصينية بالرد على الرسوم برسوم أخرى على واردات أمريكية إلى الصين بقيمة 60 مليار دولار. وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار من كل منهما.

الصين تهدد بالرد على أمريكا إذا فرضت رسومًا جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-09-06 هدد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم، الخميس، بأن بكين سترد على واشنطن إذا ما طبّقت رسومًا جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وقال المتحدث جاو فنج: ستتخذ الصين التدابير المضادة وفقًا للإجراءات الأمريكية.



وتُقرر الولايات المتحدة فرض رسوم، ستطال نحو 40% من إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.



وتهدد الحكومة الصينية بالرد على الرسوم برسوم أخرى على واردات أمريكية إلى الصين بقيمة 60 مليار دولار.



وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار من كل منهما.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439 02:16 PM

الصين تهدد بالرد على أمريكا إذا فرضت رسومًا جديدة واشنطن ستطبقها على 40% من إجمالي واردات بكين





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هدد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم، الخميس، بأن بكين سترد على واشنطن إذا ما طبّقت رسومًا جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار.



وقال المتحدث جاو فنج: ستتخذ الصين التدابير المضادة وفقًا للإجراءات الأمريكية.



وتُقرر الولايات المتحدة فرض رسوم، ستطال نحو 40% من إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.



وتهدد الحكومة الصينية بالرد على الرسوم برسوم أخرى على واردات أمريكية إلى الصين بقيمة 60 مليار دولار.



وكان الجانبان قد تبادلا بالفعل فرض رسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار من كل منهما.