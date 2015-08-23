النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"شؤون المسجد النبوي" تكثّف أعمالها استعداداً لموسم العمرة

استمرار أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الزائرين والمصلين

بعد السماح بفتح باب العمرة لمعتمري العالم واستعداداً لهذا الموسم تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصّة بمواقع الزيارة والصلاة.

وتقوم الإدارة بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل وتضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة؛ ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، وتوفّر الإدارة الحاويات الخاصّة بالنفايات وصناديق الأحذية، إضافة إلى استخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبعدد 9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

وتستخدم الإدارة عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل، وتوفير كراسي لكبار السن توزع على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء، حيث يبلغ عددها 10 آلاف كرسي تقريباً، وغسيل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزوّدة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

تأتي هذه الجهود حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شؤون المسجد النبوي" تكثّف أعمالها استعداداً لموسم العمرة
سبق

بعد السماح بفتح باب العمرة لمعتمري العالم واستعداداً لهذا الموسم تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصّة بمواقع الزيارة والصلاة.

وتقوم الإدارة بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل وتضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة؛ ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، وتوفّر الإدارة الحاويات الخاصّة بالنفايات وصناديق الأحذية، إضافة إلى استخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبعدد 9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

وتستخدم الإدارة عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل، وتوفير كراسي لكبار السن توزع على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء، حيث يبلغ عددها 10 آلاف كرسي تقريباً، وغسيل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزوّدة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

تأتي هذه الجهود حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:45 PM

"شؤون المسجد النبوي" تكثّف أعمالها استعداداً لموسم العمرة

استمرار أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الزائرين والمصلين

A A A
يوسف سفر - المدينة المنورة
1
119

بعد السماح بفتح باب العمرة لمعتمري العالم واستعداداً لهذا الموسم تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصّة بمواقع الزيارة والصلاة.

وتقوم الإدارة بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل وتضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة؛ ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، وتوفّر الإدارة الحاويات الخاصّة بالنفايات وصناديق الأحذية، إضافة إلى استخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبعدد 9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

وتستخدم الإدارة عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل، وتوفير كراسي لكبار السن توزع على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء، حيث يبلغ عددها 10 آلاف كرسي تقريباً، وغسيل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزوّدة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

تأتي هذه الجهود حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة