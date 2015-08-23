"شؤون المسجد النبوي" تكثّف أعمالها استعداداً لموسم العمرة

استمرار أعمال التطهير والتعقيم لضمان سلامة الزائرين والمصلين

بعد السماح بفتح باب العمرة لمعتمري العالم واستعداداً لهذا الموسم تكثّف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي، وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصّة بمواقع الزيارة والصلاة.

وتقوم الإدارة بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل وتضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة؛ ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، وتوفّر الإدارة الحاويات الخاصّة بالنفايات وصناديق الأحذية، إضافة إلى استخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء بكمية معقمات تبلغ 6300 لتر وبعدد 9 معدات خاصة بالتعقيم والتطهير، كما يتم توفير كمية الأكياس الخاصة بحفظ الأحذية التي تبلغ 18000 كيس تقريباً بما يعادل 20 لفة في اليوم الواحد.

وتستخدم الإدارة عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 ماكينة غسيل، وتوفير كراسي لكبار السن توزع على مداخل المسجد النبوي والتوسعات وأقسام النساء، حيث يبلغ عددها 10 آلاف كرسي تقريباً، وغسيل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال ماكينات خاصة ومزوّدة بتعقيم وتطهير الأرضيات، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب.

تأتي هذه الجهود حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.