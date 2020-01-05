تنبيه لسالكي هذه الطرق بالرياض: هدئوا السرعة وأشعلوا الإضاءات

نظراً للأمطار المتوسطة وضباب يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض، وتحديداً (طريق مكة) و(طريق شقراء) و(طريق رماح)، أخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة، وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً للأمطار المتوسطة والضباب الذي يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.

وكانت العاصمة الرياض قد تأثرت ليلة أمس وصباح اليوم، بأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً، ترافقت بالبرق والرعد وبزخاتٍ من البَرَد الذي كان متراكماً في أحياء عدة متفرقة.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار المتفرقة خلال الساعات المقبلة، خاصة بعد أن أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً وإنذاراً جديداً لمنطقة الرياض من حالة أمطار رعديّة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الثانية ظهراً، يشمل: العاصمة والأفلاج والحريق والخرج والدوادمي والدرعية والدلم والرين والزلفي والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح.