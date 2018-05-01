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غداً.. "الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز

في دورتها التاسعة.. وبرعاية إعلامية من "سبق"

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة غدا الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة والتي ترعاها "سبق" إعلامياً.

وبهذه المناسبة، أوضح مستشار أمير المنطقة أمين عام جائزة مكة للتميز الدكتور هشام الفالح أن الدورة الحالية تجاوبا من الجهات الراغبة في الترشح للجائزة، خصوصا من الجهات الحكومية التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن ولا تظهر نتائج أعمالها إلا بانتهاء موسم الحج.

وبين الدكتور الفالح أن الجائزة بأفرعها التسعة جاءت لتحقق أهداف أمارة منطقة مكة المكرمة، المبنية على رؤية أمير المنطقة المتمثلة في تبني تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية في منطقة مكة المكرمة، عبر إذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وهي أحد مخرجات إستراتيجية المنطقة التنموية المبنية على بناء الإنسان وتنميه المكان والمنبثقة من روية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

وأفاد الفالح بأن الجائزة تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في أدب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجع أيضا توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وأبان أن الجائزة تنقسم إلى تسعة فروع وهي: خدمات الحج والعمرة ، الإداري، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، العمراني، البيئي، العلمي والتقني، الإنساني . لافتا إلى أن الترشيح للحصول على الجائزة في فروعها المعتمدة في الوقت الحالي يعتمد على عدة معايير تتمثل في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجائزة حسب اللائحة التنفيذية لها، وتحقق التميز في جميع الأعمال التي تقدم للمنافسة بتوفر عنصري الأصالة والابتكار.

ونوه إلى أن الأعمال الراغبة في الدخول للترشح للجائزة بمختلف تخصصاتها سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم تمت بعد استيفاء المعايير الخاصة في الترشيح، عبر ثلاث قنوات رئيسية هي: مجلس منطقة مكة المكرمة، الجهات المشاركة في مجلس المنطقة، وأخيرا من خلال المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث بالمنطقة.

وختم الدكتور الفالح بالإشارة إلى أن الجائزة تنظم بشكل سنوي تحت مظلة إمارة المنطقة، وتضم عدة لجان في هيكلتها التي تتولى توفير الدعم الإداري والفني للجائزة في كل ما يتعلق بسيرها وتطويرها ومراجعة برامجها وخططها التنفيذية وأيضا تسيير الشؤون الإدارية والمالية للجائزة وفق الأنظمة واللوائح المتبعة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. "الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز
سبق

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة غدا الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة والتي ترعاها "سبق" إعلامياً.

وبهذه المناسبة، أوضح مستشار أمير المنطقة أمين عام جائزة مكة للتميز الدكتور هشام الفالح أن الدورة الحالية تجاوبا من الجهات الراغبة في الترشح للجائزة، خصوصا من الجهات الحكومية التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن ولا تظهر نتائج أعمالها إلا بانتهاء موسم الحج.

وبين الدكتور الفالح أن الجائزة بأفرعها التسعة جاءت لتحقق أهداف أمارة منطقة مكة المكرمة، المبنية على رؤية أمير المنطقة المتمثلة في تبني تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية في منطقة مكة المكرمة، عبر إذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وهي أحد مخرجات إستراتيجية المنطقة التنموية المبنية على بناء الإنسان وتنميه المكان والمنبثقة من روية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

وأفاد الفالح بأن الجائزة تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في أدب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجع أيضا توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وأبان أن الجائزة تنقسم إلى تسعة فروع وهي: خدمات الحج والعمرة ، الإداري، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، العمراني، البيئي، العلمي والتقني، الإنساني . لافتا إلى أن الترشيح للحصول على الجائزة في فروعها المعتمدة في الوقت الحالي يعتمد على عدة معايير تتمثل في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجائزة حسب اللائحة التنفيذية لها، وتحقق التميز في جميع الأعمال التي تقدم للمنافسة بتوفر عنصري الأصالة والابتكار.

ونوه إلى أن الأعمال الراغبة في الدخول للترشح للجائزة بمختلف تخصصاتها سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم تمت بعد استيفاء المعايير الخاصة في الترشيح، عبر ثلاث قنوات رئيسية هي: مجلس منطقة مكة المكرمة، الجهات المشاركة في مجلس المنطقة، وأخيرا من خلال المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث بالمنطقة.

وختم الدكتور الفالح بالإشارة إلى أن الجائزة تنظم بشكل سنوي تحت مظلة إمارة المنطقة، وتضم عدة لجان في هيكلتها التي تتولى توفير الدعم الإداري والفني للجائزة في كل ما يتعلق بسيرها وتطويرها ومراجعة برامجها وخططها التنفيذية وأيضا تسيير الشؤون الإدارية والمالية للجائزة وفق الأنظمة واللوائح المتبعة .

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:02 PM

غداً.. "الفيصل" يعلن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز

في دورتها التاسعة.. وبرعاية إعلامية من "سبق"

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة غدا الأربعاء أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة والتي ترعاها "سبق" إعلامياً.

وبهذه المناسبة، أوضح مستشار أمير المنطقة أمين عام جائزة مكة للتميز الدكتور هشام الفالح أن الدورة الحالية تجاوبا من الجهات الراغبة في الترشح للجائزة، خصوصا من الجهات الحكومية التي تعمل في خدمة ضيوف الرحمن ولا تظهر نتائج أعمالها إلا بانتهاء موسم الحج.

وبين الدكتور الفالح أن الجائزة بأفرعها التسعة جاءت لتحقق أهداف أمارة منطقة مكة المكرمة، المبنية على رؤية أمير المنطقة المتمثلة في تبني تكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية في منطقة مكة المكرمة، عبر إذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وهي أحد مخرجات إستراتيجية المنطقة التنموية المبنية على بناء الإنسان وتنميه المكان والمنبثقة من روية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ .

وأفاد الفالح بأن الجائزة تعمل على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في أدب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجع أيضا توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية في المنطقة.

وأبان أن الجائزة تنقسم إلى تسعة فروع وهي: خدمات الحج والعمرة ، الإداري، الاقتصادي، الثقافي، الاجتماعي، العمراني، البيئي، العلمي والتقني، الإنساني . لافتا إلى أن الترشيح للحصول على الجائزة في فروعها المعتمدة في الوقت الحالي يعتمد على عدة معايير تتمثل في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجائزة حسب اللائحة التنفيذية لها، وتحقق التميز في جميع الأعمال التي تقدم للمنافسة بتوفر عنصري الأصالة والابتكار.

ونوه إلى أن الأعمال الراغبة في الدخول للترشح للجائزة بمختلف تخصصاتها سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم تمت بعد استيفاء المعايير الخاصة في الترشيح، عبر ثلاث قنوات رئيسية هي: مجلس منطقة مكة المكرمة، الجهات المشاركة في مجلس المنطقة، وأخيرا من خلال المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث بالمنطقة.

وختم الدكتور الفالح بالإشارة إلى أن الجائزة تنظم بشكل سنوي تحت مظلة إمارة المنطقة، وتضم عدة لجان في هيكلتها التي تتولى توفير الدعم الإداري والفني للجائزة في كل ما يتعلق بسيرها وتطويرها ومراجعة برامجها وخططها التنفيذية وأيضا تسيير الشؤون الإدارية والمالية للجائزة وفق الأنظمة واللوائح المتبعة .

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