دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية" جميع المساهمين في مساهمات سوق مواشي بريدة ومخطط المستقبل الخرج ودرة الخضر القطيف إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، مبينة أن المهلة المتبقية هي 16 يوماً. وقالت، عبر حسابها في "تويتر": نود التذكير بتبقي 16 يوماً على انتهاء مهلة تحديث البيانات لدى البنك العربي للمساهمين في المساهمات التالية؛ وذلك لحصر حقوقهم فيها تمهيداً للتصفية:

مجدداً.. "تصفية" تدعو أصحاب هذه المساهمات إلى تحديث بياناتهم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-02 دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية" جميع المساهمين في مساهمات سوق مواشي بريدة ومخطط المستقبل الخرج ودرة الخضر القطيف إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، مبينة أن المهلة المتبقية هي 16 يوماً.

وقالت، عبر حسابها في "تويتر": نود التذكير بتبقي 16 يوماً على انتهاء مهلة تحديث البيانات لدى البنك العربي للمساهمين في المساهمات التالية؛ وذلك لحصر حقوقهم فيها تمهيداً للتصفية: 1- سوق مواشي بريدة. 2- مخطط المستقبل الخرج. 3- درة الخضر القطيف.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439 09:01 AM

مجدداً.. "تصفية" تدعو أصحاب هذه المساهمات إلى تحديث بياناتهم قالت: 16 يوماً متبقية على انتهاء المهلة وذلك لحصر حقوقهم





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دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية" جميع المساهمين في مساهمات سوق مواشي بريدة ومخطط المستقبل الخرج ودرة الخضر القطيف إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، مبينة أن المهلة المتبقية هي 16 يوماً.

وقالت، عبر حسابها في "تويتر": نود التذكير بتبقي 16 يوماً على انتهاء مهلة تحديث البيانات لدى البنك العربي للمساهمين في المساهمات التالية؛ وذلك لحصر حقوقهم فيها تمهيداً للتصفية:

1- سوق مواشي بريدة.

2- مخطط المستقبل الخرج.

3- درة الخضر القطيف.