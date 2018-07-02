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إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

مجدداً.. "تصفية" تدعو أصحاب هذه المساهمات إلى تحديث بياناتهم

قالت: 16 يوماً متبقية على انتهاء المهلة  وذلك لحصر حقوقهم

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية" جميع المساهمين في مساهمات سوق مواشي بريدة ومخطط المستقبل الخرج ودرة الخضر القطيف إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، مبينة أن المهلة المتبقية هي 16 يوماً.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": نود التذكير بتبقي 16 يوماً على انتهاء مهلة تحديث البيانات لدى البنك العربي للمساهمين في المساهمات التالية؛ وذلك لحصر حقوقهم فيها تمهيداً للتصفية:

1- سوق مواشي بريدة.

2- مخطط المستقبل الخرج.

3- درة الخضر القطيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجدداً.. "تصفية" تدعو أصحاب هذه المساهمات إلى تحديث بياناتهم
سبق

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية" جميع المساهمين في مساهمات سوق مواشي بريدة ومخطط المستقبل الخرج ودرة الخضر القطيف إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، مبينة أن المهلة المتبقية هي 16 يوماً.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": نود التذكير بتبقي 16 يوماً على انتهاء مهلة تحديث البيانات لدى البنك العربي للمساهمين في المساهمات التالية؛ وذلك لحصر حقوقهم فيها تمهيداً للتصفية:

1- سوق مواشي بريدة.

2- مخطط المستقبل الخرج.

3- درة الخضر القطيف.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
09:01 AM

مجدداً.. "تصفية" تدعو أصحاب هذه المساهمات إلى تحديث بياناتهم

قالت: 16 يوماً متبقية على انتهاء المهلة  وذلك لحصر حقوقهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,737

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والاستثمار "تصفية" جميع المساهمين في مساهمات سوق مواشي بريدة ومخطط المستقبل الخرج ودرة الخضر القطيف إلى تحديث بياناتهم لدى البنك العربي، مبينة أن المهلة المتبقية هي 16 يوماً.
وقالت، عبر حسابها في "تويتر": نود التذكير بتبقي 16 يوماً على انتهاء مهلة تحديث البيانات لدى البنك العربي للمساهمين في المساهمات التالية؛ وذلك لحصر حقوقهم فيها تمهيداً للتصفية:

1- سوق مواشي بريدة.

2- مخطط المستقبل الخرج.

3- درة الخضر القطيف.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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