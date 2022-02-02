النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ديوان المظالم: تأجيل الجلسات المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز 15 يومًا

سيكون بمعرفة المحاكم مباشرة.. دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس 22 فبراير، في جميع محاكم ديوان المظالم.

وتَضَمّن التوجيه أن يكون التأجيل من قِبَل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم، وألا تتجاوز مدة تأجيل الجلسة 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية.

يوم التأسيس ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ديوان المظالم: تأجيل الجلسات المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز 15 يومًا
سبق

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس 22 فبراير، في جميع محاكم ديوان المظالم.

وتَضَمّن التوجيه أن يكون التأجيل من قِبَل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم، وألا تتجاوز مدة تأجيل الجلسة 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
01:53 PM

ديوان المظالم: تأجيل الجلسات المقررة في يوم التأسيس لمدة لا تتجاوز 15 يومًا

سيكون بمعرفة المحاكم مباشرة.. دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,845

وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بتأجيل جميع الجلسات القضائية المحدد مواعيد نظرها في يوم التأسيس 22 فبراير، في جميع محاكم ديوان المظالم.

وتَضَمّن التوجيه أن يكون التأجيل من قِبَل المحاكم مباشرة دون طلب أو حضور أطراف الدعوى وممثليهم، وألا تتجاوز مدة تأجيل الجلسة 15 يومًا من موعدها السابق بأي حال من الأحوال، وسيتم إبلاغ أطراف الدعاوى عبر الرسائل النصية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة