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غداً.. رئيس "جامعة الطائف" يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة

بهدف التأكد من توفير البيئة المناسبة لاستقبال العام الدراسي الجديد

يقف رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، غدًا الثلاثاء، ميدانيًّا على جاهزية الكلية الجامعية بمحافظة تربة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تأتي الجولة برفقة وكلاء الجامعة انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف للوقوف على الجاهزية بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة، ومن ثم الاطلاع شخصيًا على المشاريع بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. رئيس "جامعة الطائف" يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة
سبق

يقف رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، غدًا الثلاثاء، ميدانيًّا على جاهزية الكلية الجامعية بمحافظة تربة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تأتي الجولة برفقة وكلاء الجامعة انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف للوقوف على الجاهزية بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة، ومن ثم الاطلاع شخصيًا على المشاريع بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
10:59 AM

غداً.. رئيس "جامعة الطائف" يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة

بهدف التأكد من توفير البيئة المناسبة لاستقبال العام الدراسي الجديد

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
399

يقف رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، غدًا الثلاثاء، ميدانيًّا على جاهزية الكلية الجامعية بمحافظة تربة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

تأتي الجولة برفقة وكلاء الجامعة انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف للوقوف على الجاهزية بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة، ومن ثم الاطلاع شخصيًا على المشاريع بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

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