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هيئة الرياضة بعسير تختتم بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بالحريضة

فاز بها فريق القحمة وحصل خالد عسيري على لقب أفضل لاعب

اختتم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير بطولة الكرة الطائرة الشاطئية تحت رعاية إدارة الترويح والساحات الرياضية بالهيئة، التي أقيمت على شاطئ الحريضة في الفترة من 5 إلى 7 جمادى الآخرة 1439هـ.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب الهيئة بالمنطقة معتق جرمان، ومساعد مدير المكتب سلطان شائع، ورئيس قسم الأنشطة الشبابية عبدالله مفلح، ومدير فرع مكتب الهيئة بالحريضة وليد الشهراني.

وحصل على لقب البطولة فريق القحمة، والمركز الثاني فريق الحريضة، وحصل على لقب أفضل لاعب خالد أحمد عسيري.

وتقدمت إدارة المكتب بالشكر الجزيل لرئيس مركز الحريضة ورئيس بلدية الساحل وقائد قطاع حرس الحدود بالقحمة على تسهيل إقامة البطولة ونجاحها.

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هيئة الرياضة بعسير تختتم بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بالحريضة
سبق

اختتم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير بطولة الكرة الطائرة الشاطئية تحت رعاية إدارة الترويح والساحات الرياضية بالهيئة، التي أقيمت على شاطئ الحريضة في الفترة من 5 إلى 7 جمادى الآخرة 1439هـ.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب الهيئة بالمنطقة معتق جرمان، ومساعد مدير المكتب سلطان شائع، ورئيس قسم الأنشطة الشبابية عبدالله مفلح، ومدير فرع مكتب الهيئة بالحريضة وليد الشهراني.

وحصل على لقب البطولة فريق القحمة، والمركز الثاني فريق الحريضة، وحصل على لقب أفضل لاعب خالد أحمد عسيري.

وتقدمت إدارة المكتب بالشكر الجزيل لرئيس مركز الحريضة ورئيس بلدية الساحل وقائد قطاع حرس الحدود بالقحمة على تسهيل إقامة البطولة ونجاحها.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
12:21 AM

هيئة الرياضة بعسير تختتم بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بالحريضة

فاز بها فريق القحمة وحصل خالد عسيري على لقب أفضل لاعب

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ظافر الشهري - الرياض
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اختتم مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير بطولة الكرة الطائرة الشاطئية تحت رعاية إدارة الترويح والساحات الرياضية بالهيئة، التي أقيمت على شاطئ الحريضة في الفترة من 5 إلى 7 جمادى الآخرة 1439هـ.

جاء ذلك بحضور مدير مكتب الهيئة بالمنطقة معتق جرمان، ومساعد مدير المكتب سلطان شائع، ورئيس قسم الأنشطة الشبابية عبدالله مفلح، ومدير فرع مكتب الهيئة بالحريضة وليد الشهراني.

وحصل على لقب البطولة فريق القحمة، والمركز الثاني فريق الحريضة، وحصل على لقب أفضل لاعب خالد أحمد عسيري.

وتقدمت إدارة المكتب بالشكر الجزيل لرئيس مركز الحريضة ورئيس بلدية الساحل وقائد قطاع حرس الحدود بالقحمة على تسهيل إقامة البطولة ونجاحها.

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