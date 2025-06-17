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عدد حالات كورونا النشطة يقترب من 50 ألفاً

لا تزال تتلقى الرعاية.. من بينها 1859 حالة حرجة

اقترب عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، من رقم 50 ألفاً، بعد أقل من نصف شهر على تفاوت الأعداد ما بين 22 إلى 27 ألف حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، 48481 حالة، منها 1859 حالة حرجة.

وكانت الحالات النشطة قد سجلت انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل الرقم إلى 22 ألف حالة، قبل أن يرتفع ليلامس حاجز 50 ألفاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد حالات كورونا النشطة يقترب من 50 ألفاً
سبق

اقترب عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، من رقم 50 ألفاً، بعد أقل من نصف شهر على تفاوت الأعداد ما بين 22 إلى 27 ألف حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، 48481 حالة، منها 1859 حالة حرجة.

وكانت الحالات النشطة قد سجلت انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل الرقم إلى 22 ألف حالة، قبل أن يرتفع ليلامس حاجز 50 ألفاً.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
04:18 PM

عدد حالات كورونا النشطة يقترب من 50 ألفاً

لا تزال تتلقى الرعاية.. من بينها 1859 حالة حرجة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,794

اقترب عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، من رقم 50 ألفاً، بعد أقل من نصف شهر على تفاوت الأعداد ما بين 22 إلى 27 ألف حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة حتى اليوم وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، 48481 حالة، منها 1859 حالة حرجة.

وكانت الحالات النشطة قد سجلت انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، حيث وصل الرقم إلى 22 ألف حالة، قبل أن يرتفع ليلامس حاجز 50 ألفاً.

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