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هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة

مصحوبة برياح سطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
02:41 PM

هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول على عدد من محافظات مكة

مصحوبة برياح سطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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1,526

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل الطائف والعرضيات وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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