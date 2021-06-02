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"التخصصي" ينتج موادّ صيدلانية إشعاعية جديدة لتشخيص أورام الثدي والبروستات

مبشّرة بتحسين الجودة التشخيصية مما ينعكس على فعالية النتائج العلاجية وجودتها

نجح فريق علمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ولأول مرة على مستوى المنطقة، في إنتاج موادّ صيدلانية إشعاعية تسمّى الفلور إسترادايول (FES) والفلور بي إس إم أيه (F-PSMA) بكميات كبيرة ونقاوة عالية، وذلك باستخدام عنصر الفلور 18 البوزيتروني المشع والمنتج بوساطة أجهزة المسرعات النووية لدى المستشفى.

وأوضح الفريق العلمي، أن هذه المنتجات الصيدلانية الإشعاعية الجديدة تمّ التحقق من جودتها وفاعليتها للاستخدام السريري لتشخيص سرطان الثدي وسرطان البروستات؛ مؤكداً أنها مطابقة للمعايير العالمية العالية للمؤسسات والهيئات المعنية، ومنها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال الدكتور إبراهيم الجماز؛ رئيس قسم السايكلترون والصيدلانيات المشعة بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن المادة الصيدلانية الإشعاعية المتخصصة في فحص سرطان الثدي تنتج ولأول مرة من قِبل المستشفى بديلاً عن طرق التشخيص التقليدية السابقة التي تستخدم الأشعة السينية (الماموجرام) وسواها من أنواع الأشعة الأخرى، مضيفاً أن المادة الصيدلانية الإشعاعية المتخصصة في فحص سرطان البروستات تُعد إنتاجاً جديداً متطوراً لمادة صيدلانية سابقة كان ينتجها المستشفى.

وبين أن تلك الصيدلانيات المشعة الجديدة مبشّرة في تحسين الجودة التشخيصية مما ينعكس على فعالية النتائج العلاجية وجودتها للمرضى الذين يعانون سرطان الثدي وسرطان البروستات وتتفوق وبشكل كبير على الكثير من الصيدلانيات المشعة المستخدمة حالياً ما يجعلها إحدى ركائز الطب الدقيق في بعض أمراض السرطان.

وشدد الدكتور الجماز، على أن المواد الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص سرطان الثدي تمثل إضافة نوعية مأخوذاً في الحسبان أن سرطان الثدي يمثل السرطان الأكثر انتشاراً في المملكة من بين أنواع السرطان كافة، ما يتطلب تطوير الأساليب التشخيصية والعلاجية لتحقيق نتائج فعّالة في مكافحته وعلاجه.

ويُعد هذا الإنتاج جزءاً من رؤية المستشفى الطموحة لتغطية احتياج المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيدلانيات المشعة، ما يعزّز الجودة العالية والموثوقة للرعاية الصحية بالمملكة وتحقيق عائد مادي من استثمار تلك المستحضرات، وهو ما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 في برنامج التحول للقطاع الصحي.

يُشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يعدان أول مركز في الشرق الأوسط الذي ينتج النظائر والصيدلانيات المشعة للأغراض الطبية المتقدمة خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى أنه أحد المراكز العالمية المعترف بها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بأعمال الإنتاج والبحث والتطوير في المجالات النووية الطبية، وينتج المستشفى سنوياً نحو (35) ألف جرعة من الصيدلانيات المشعة، تستفيد منها أقسام الطب النووي في مستشفيات المملكة في تشخيص الكثير من الأمراض وعلاج الأورام السرطانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصي" ينتج موادّ صيدلانية إشعاعية جديدة لتشخيص أورام الثدي والبروستات
سبق

نجح فريق علمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ولأول مرة على مستوى المنطقة، في إنتاج موادّ صيدلانية إشعاعية تسمّى الفلور إسترادايول (FES) والفلور بي إس إم أيه (F-PSMA) بكميات كبيرة ونقاوة عالية، وذلك باستخدام عنصر الفلور 18 البوزيتروني المشع والمنتج بوساطة أجهزة المسرعات النووية لدى المستشفى.

وأوضح الفريق العلمي، أن هذه المنتجات الصيدلانية الإشعاعية الجديدة تمّ التحقق من جودتها وفاعليتها للاستخدام السريري لتشخيص سرطان الثدي وسرطان البروستات؛ مؤكداً أنها مطابقة للمعايير العالمية العالية للمؤسسات والهيئات المعنية، ومنها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال الدكتور إبراهيم الجماز؛ رئيس قسم السايكلترون والصيدلانيات المشعة بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن المادة الصيدلانية الإشعاعية المتخصصة في فحص سرطان الثدي تنتج ولأول مرة من قِبل المستشفى بديلاً عن طرق التشخيص التقليدية السابقة التي تستخدم الأشعة السينية (الماموجرام) وسواها من أنواع الأشعة الأخرى، مضيفاً أن المادة الصيدلانية الإشعاعية المتخصصة في فحص سرطان البروستات تُعد إنتاجاً جديداً متطوراً لمادة صيدلانية سابقة كان ينتجها المستشفى.

وبين أن تلك الصيدلانيات المشعة الجديدة مبشّرة في تحسين الجودة التشخيصية مما ينعكس على فعالية النتائج العلاجية وجودتها للمرضى الذين يعانون سرطان الثدي وسرطان البروستات وتتفوق وبشكل كبير على الكثير من الصيدلانيات المشعة المستخدمة حالياً ما يجعلها إحدى ركائز الطب الدقيق في بعض أمراض السرطان.

وشدد الدكتور الجماز، على أن المواد الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص سرطان الثدي تمثل إضافة نوعية مأخوذاً في الحسبان أن سرطان الثدي يمثل السرطان الأكثر انتشاراً في المملكة من بين أنواع السرطان كافة، ما يتطلب تطوير الأساليب التشخيصية والعلاجية لتحقيق نتائج فعّالة في مكافحته وعلاجه.

ويُعد هذا الإنتاج جزءاً من رؤية المستشفى الطموحة لتغطية احتياج المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيدلانيات المشعة، ما يعزّز الجودة العالية والموثوقة للرعاية الصحية بالمملكة وتحقيق عائد مادي من استثمار تلك المستحضرات، وهو ما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 في برنامج التحول للقطاع الصحي.

يُشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يعدان أول مركز في الشرق الأوسط الذي ينتج النظائر والصيدلانيات المشعة للأغراض الطبية المتقدمة خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى أنه أحد المراكز العالمية المعترف بها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بأعمال الإنتاج والبحث والتطوير في المجالات النووية الطبية، وينتج المستشفى سنوياً نحو (35) ألف جرعة من الصيدلانيات المشعة، تستفيد منها أقسام الطب النووي في مستشفيات المملكة في تشخيص الكثير من الأمراض وعلاج الأورام السرطانية.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:34 PM

"التخصصي" ينتج موادّ صيدلانية إشعاعية جديدة لتشخيص أورام الثدي والبروستات

مبشّرة بتحسين الجودة التشخيصية مما ينعكس على فعالية النتائج العلاجية وجودتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق علمي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ولأول مرة على مستوى المنطقة، في إنتاج موادّ صيدلانية إشعاعية تسمّى الفلور إسترادايول (FES) والفلور بي إس إم أيه (F-PSMA) بكميات كبيرة ونقاوة عالية، وذلك باستخدام عنصر الفلور 18 البوزيتروني المشع والمنتج بوساطة أجهزة المسرعات النووية لدى المستشفى.

وأوضح الفريق العلمي، أن هذه المنتجات الصيدلانية الإشعاعية الجديدة تمّ التحقق من جودتها وفاعليتها للاستخدام السريري لتشخيص سرطان الثدي وسرطان البروستات؛ مؤكداً أنها مطابقة للمعايير العالمية العالية للمؤسسات والهيئات المعنية، ومنها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال الدكتور إبراهيم الجماز؛ رئيس قسم السايكلترون والصيدلانيات المشعة بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، إن المادة الصيدلانية الإشعاعية المتخصصة في فحص سرطان الثدي تنتج ولأول مرة من قِبل المستشفى بديلاً عن طرق التشخيص التقليدية السابقة التي تستخدم الأشعة السينية (الماموجرام) وسواها من أنواع الأشعة الأخرى، مضيفاً أن المادة الصيدلانية الإشعاعية المتخصصة في فحص سرطان البروستات تُعد إنتاجاً جديداً متطوراً لمادة صيدلانية سابقة كان ينتجها المستشفى.

وبين أن تلك الصيدلانيات المشعة الجديدة مبشّرة في تحسين الجودة التشخيصية مما ينعكس على فعالية النتائج العلاجية وجودتها للمرضى الذين يعانون سرطان الثدي وسرطان البروستات وتتفوق وبشكل كبير على الكثير من الصيدلانيات المشعة المستخدمة حالياً ما يجعلها إحدى ركائز الطب الدقيق في بعض أمراض السرطان.

وشدد الدكتور الجماز، على أن المواد الصيدلانية الإشعاعية لتشخيص سرطان الثدي تمثل إضافة نوعية مأخوذاً في الحسبان أن سرطان الثدي يمثل السرطان الأكثر انتشاراً في المملكة من بين أنواع السرطان كافة، ما يتطلب تطوير الأساليب التشخيصية والعلاجية لتحقيق نتائج فعّالة في مكافحته وعلاجه.

ويُعد هذا الإنتاج جزءاً من رؤية المستشفى الطموحة لتغطية احتياج المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيدلانيات المشعة، ما يعزّز الجودة العالية والموثوقة للرعاية الصحية بالمملكة وتحقيق عائد مادي من استثمار تلك المستحضرات، وهو ما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 في برنامج التحول للقطاع الصحي.

يُشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض يعدان أول مركز في الشرق الأوسط الذي ينتج النظائر والصيدلانيات المشعة للأغراض الطبية المتقدمة خلال العقود الأربعة الماضية، إضافة إلى أنه أحد المراكز العالمية المعترف بها من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بأعمال الإنتاج والبحث والتطوير في المجالات النووية الطبية، وينتج المستشفى سنوياً نحو (35) ألف جرعة من الصيدلانيات المشعة، تستفيد منها أقسام الطب النووي في مستشفيات المملكة في تشخيص الكثير من الأمراض وعلاج الأورام السرطانية.

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