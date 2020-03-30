"العواد": المملكة جعلت حقوق الإنسان أهم ما لديها وأثمن ما تعمل من أجله

ثمّن الأمر الملكي بعلاج المواطنين والمقيمين من فيروس "كورونا" مجاناً

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الأمر الذي أصدره بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأوضح "العواد" أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم، وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

ووصف الدكتور "العواد" أمر خادم الحرمين بأنه يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته، حيث وضع نصب عينيه بأن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر أن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة، وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعلياً وعلى أرض الواقع، وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.