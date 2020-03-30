النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد": المملكة جعلت حقوق الإنسان أهم ما لديها وأثمن ما تعمل من أجله

ثمّن الأمر الملكي بعلاج المواطنين والمقيمين من فيروس "كورونا" مجاناً

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الأمر الذي أصدره بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأوضح "العواد" أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم، وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

ووصف الدكتور "العواد" أمر خادم الحرمين بأنه يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته، حيث وضع نصب عينيه بأن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر أن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة، وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعلياً وعلى أرض الواقع، وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.

فيروس كورونا الجديد رئيس هيئة حقوق الإنسان خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد": المملكة جعلت حقوق الإنسان أهم ما لديها وأثمن ما تعمل من أجله
سبق

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الأمر الذي أصدره بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأوضح "العواد" أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم، وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

ووصف الدكتور "العواد" أمر خادم الحرمين بأنه يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته، حيث وضع نصب عينيه بأن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر أن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة، وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعلياً وعلى أرض الواقع، وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:10 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:44 PM

"العواد": المملكة جعلت حقوق الإنسان أهم ما لديها وأثمن ما تعمل من أجله

ثمّن الأمر الملكي بعلاج المواطنين والمقيمين من فيروس "كورونا" مجاناً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
994

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الأمر الذي أصدره بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس "كورونا".

وأوضح "العواد" أن ذلك يعكس النهج الإنساني والأخلاقي في تعامل المملكة مع هذه الجائحة، والحرص على ضمان حصول المرضى على العلاج اللازم، وفق أعلى المعايير الطبية دون تمييز.

ووصف الدكتور "العواد" أمر خادم الحرمين بأنه يضرب أروع الأمثلة في حفظ حقوق الإنسان وكرامته، حيث وضع نصب عينيه بأن يتمتع الجميع سواء مواطن أو مقيم بالصحة والسلامة مع إيلاء ذلك أهمية قصوى، في الوقت الذي راعى فيه الأمر أن يشمل العلاج أيضاً مخالفي نظام الإقامة، وهذا يعكس بجلاء نهج المملكة القائم على احترام حقوق الانسان وتعزيزها فعلياً وعلى أرض الواقع، وأن أثمن ما يوجد على أرضها هو الإنسان ضامنة بذلك توفير الحياة الكريمة وعلى رأسها الحق في الصحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة