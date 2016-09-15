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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن

أعرب خلاله عن إدانة بلاده العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن لـ"أرامكو"

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب جلالته خلاله عن إدانة بلاده العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد لخادم الحرمين الشريفين تضامُن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقد قدر خادم الحرمين الشريفين لجلالة ملك مملكة الأردن موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشددًا - حفظه الله - على قدرة السعودية على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والتعامل مع آثاره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب جلالته خلاله عن إدانة بلاده العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد لخادم الحرمين الشريفين تضامُن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقد قدر خادم الحرمين الشريفين لجلالة ملك مملكة الأردن موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشددًا - حفظه الله - على قدرة السعودية على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والتعامل مع آثاره.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
09:19 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك الأردن

أعرب خلاله عن إدانة بلاده العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن لـ"أرامكو"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب جلالته خلاله عن إدانة بلاده العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأكد لخادم الحرمين الشريفين تضامُن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وقد قدر خادم الحرمين الشريفين لجلالة ملك مملكة الأردن موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابي، مشددًا - حفظه الله - على قدرة السعودية على التصدي لمثل هذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والتعامل مع آثاره.

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