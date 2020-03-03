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الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل

تُتخذ قبل وخلال وبعد رحلة السفر.. وضمن خطة مكافحة فيروس كورونا

أعلنت الهيئة العامة للطيران أنها بدأت في عمل إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل وخلال وبعد رحلة السفر؛ إذ يتم الكشف المسبق للركاب قبل الصعود للطائرة. كما وفَّرت أقنعة طبية، ومعقم اليدين داخل الطائرة، وكذلك استخدام طاقم الطائرة القفازات الطبية والأقنعة. كما قامت الهيئة بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة فور وصول الطائرة، ومرور جميع المسافرين عبر منطقة الكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

كما قامت الهيئة بتعقيم وتطهير جميع مرافق المطار، وعند الاشتباه بحالة يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفِرق طبية في مطارات السعودية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. وبعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها.

عبدالله الراجحي جدة خالد خليل الرياض الهيئة العامة للطيران فيروس كورونا الجديد الكاميرات الحرارية

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران أنها بدأت في عمل إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل وخلال وبعد رحلة السفر؛ إذ يتم الكشف المسبق للركاب قبل الصعود للطائرة. كما وفَّرت أقنعة طبية، ومعقم اليدين داخل الطائرة، وكذلك استخدام طاقم الطائرة القفازات الطبية والأقنعة. كما قامت الهيئة بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة فور وصول الطائرة، ومرور جميع المسافرين عبر منطقة الكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

كما قامت الهيئة بتعقيم وتطهير جميع مرافق المطار، وعند الاشتباه بحالة يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفِرق طبية في مطارات السعودية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. وبعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
09:24 PM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
11:30 PM

الطيران المدني يطمئن المسافرين بـ9 إجراءات حاسمة.. هنا التفاصيل

تُتخذ قبل وخلال وبعد رحلة السفر.. وضمن خطة مكافحة فيروس كورونا

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مجموعة من المحررين - جدة
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4,161

أعلنت الهيئة العامة للطيران أنها بدأت في عمل إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك قبل وخلال وبعد رحلة السفر؛ إذ يتم الكشف المسبق للركاب قبل الصعود للطائرة. كما وفَّرت أقنعة طبية، ومعقم اليدين داخل الطائرة، وكذلك استخدام طاقم الطائرة القفازات الطبية والأقنعة. كما قامت الهيئة بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث، وعمل إجراءات العزل، وتقديم التقارير اللازمة فور وصول الطائرة، ومرور جميع المسافرين عبر منطقة الكشف الصحي، وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

كما قامت الهيئة بتعقيم وتطهير جميع مرافق المطار، وعند الاشتباه بحالة يتم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، إضافة إلى وجود ممارسين صحيين وفِرق طبية في مطارات السعودية لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة. وبعد نزول جميع الركاب من الطائرة يتم تعقيمها وتطهيرها.

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