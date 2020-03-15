تأجيل جميع الجلسات القضائية حتى إشعار آخر.. والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة.. وتفعيل المحاكمة والترافع عن بُعد

بقرار من المجلس الأعلى للقضاء تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وحرصًا على سلامة الجميع

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 21/ 7/ 1441هـ حتى إشعار آخر، على أن تُستأنف كليًّا أو جزئيًّا بقرار من رئيس المجلس.

ويأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما تضمن القرار إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة، وأن يكون لها أولوية في المواعيد، ويُشعَر أطراف الدعوى بالطرق الإلكترونية.

وأكد القرار استمرار المحاكم في النظر في القضايا المستعجلة، أو التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات مستعجلة، لا تحتمل التأخير وفقًا لما تراه الدائرة القضائية، أو رئيس المحكمة، بحسب الحال.

ومع مراعاة قرار التأجيل ستستمر المحاكم في إجراءات المحاكمة والترافع عن بُعد، وفرض تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى إلكترونيًّا، واستلامها، وطلب ما تحتاج إليه من مستندات أو وثائق، وإيداع مسودات الأحكام، وتسليم الأحكام إلكترونيًّا، واستقبال الاعتراضات، ونحو ذلك مما لا يتطلب حضور الأطراف للمحكمة.. على أن يكون ذلك عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية.