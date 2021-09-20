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"التحالف": عملية استهداف نوعية شمال الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المُسيَّرة

تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس الخميس، (18 سبتمبر 2019م )، بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد، فقد نفّذت القوات المشتركة للتحالف، فجر اليوم، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضدّ أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المُسيَّرة عن بُعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخَّخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً ، في انتهاكٍ صريحٍ للقانون الدولي الانساني، وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم)، واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها الجهود السياسية كافة؛ لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

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"التحالف": عملية استهداف نوعية شمال الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المُسيَّرة
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس الخميس، (18 سبتمبر 2019م )، بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد، فقد نفّذت القوات المشتركة للتحالف، فجر اليوم، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضدّ أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المُسيَّرة عن بُعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخَّخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً ، في انتهاكٍ صريحٍ للقانون الدولي الانساني، وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم)، واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها الجهود السياسية كافة؛ لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
01:00 PM

"التحالف": عملية استهداف نوعية شمال الحديدة لمواقع تجميع وتفخيخ الزوارق المُسيَّرة

تتبع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأنه إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف، أمس الخميس، (18 سبتمبر 2019م )، بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخّخ ومسيّر عن بُعد، فقد نفّذت القوات المشتركة للتحالف، فجر اليوم، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضدّ أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية تهدّد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي؛ أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المُسيَّرة عن بُعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدّد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي؛ أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار والزوارق المفخَّخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً ، في انتهاكٍ صريحٍ للقانون الدولي الانساني، وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم)، واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها الجهود السياسية كافة؛ لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

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