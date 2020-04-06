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مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

الجهات الأمنية شرائع المجاهدين بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"
سبق

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:50 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:52 PM

مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"

الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابسات الجريمة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
28
17,321

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

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