مكة.. مواطن يقتل والدته خنقاً ويهرب في "شرائع المجاهدين"

باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.
باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.
الجهات الأمنية شرائع المجاهدين بمكة المكرمة
باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.
باشرت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، مساء اليوم، جريمة تمثلت في إقدام مواطن على قتل والدته خنقاً، قبل أن يفر هارباً من مسرح الجريمة بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة.
وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.