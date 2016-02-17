هنا نهاية الجائحة.. رئيس "موديرنا": سنشهد طفرة أكثر قساوة من "أوميكرون"!

تحدّث عن توقعه مع احتمالية بنسبة 80% بشأن تطور المتحور أو الفيروس

قال رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، إن من "المنطقي" افتراض أننا قد نقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

وردًّا على سؤال، حول إمكانية أن تكون جائحة كورونا في مراحلها النهائية، قال "بانسيل" في حديث لقناة CNBC: "أعتقد أن هذا سيناريو معقول".

وأضاف: هناك احتمال بنسبة 80% أنه مع تطور متحور "أوميكرون" أو تطور فيروس SarsCov-2، سنرى فيروسات أقل ضراوة.

وأشار إلى أننا "كنا محظوظين لأن متحور أوميكرون لم يكن شديد الضراوة؛ لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول العالم بسبب هذا المتحور"، وقال: "من المتوقع أن نشهد طفرة أكثر قساوة من أوميكرون"؛ وفق "روسيا اليوم".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 15.47 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم، و73162 حالة وفاة في نفس الفترة.