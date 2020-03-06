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الرائد يخشى فورة الفتح.. وضمك يطمع بنقاط الفرسان .. الأهلي يظهر بمدربه الجديد أمام الفيحاء

عصر ومساء اليوم الجمعة.. في الجولة 21 من الدوري

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات.

يجمع اللقاء الأول الرائد بضيفه الفتح على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة عند الساعة الرابعة وخمس دقائق.

ويسعى الرائد لمواصلة نتائجه المميزة وزيادة رصيده النقطي البالغ 31 نقطة، فيما يدخل الفتح الذي يقدم نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في المواجهة الأخيرة على حساب الفيصلي، ويملك الفتح في رصيده 18 نقطة.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يستضيف الوحدة ضيفه القادم من الجنوب ضمك، ويسعى الوحدة لتجاوز تعثراته في الجولات الماضية والنهوض مجددًا ويملك في جعبته 33 نقطة، فيما يملك ضمك 17 نقطة ولكن مستوياته في تصاعد بعد الانتدابات الشتوية التي غيرت شكل الفريق تمامًا وأصبح يقدم كرة ممتعة بقيادة المدرب الخبير نور الدين بن زكري، وتُقام المواجهة في تمام السابعة وخمس دقائق.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة" تُقام مواجهة الأهلي وضيفه الفيحاء في تمام الثامنة وأربعين دقيقة، ويملك الأهلي في رصيده 34 نقطة وتعد المواجهة الأولى لمدربه الجديد الصربي فلادان ميلوفيتش، فيما يدخل الفيحاء اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 27 نقطة، ويقدم الفيحاء مستويات مميزة ولاسيما بعد انتداب صانع اللعب التقليدي كارلوس فيلانويفا الذي قال كلمته في لقاءات الفيحاء الماضية.

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الوحدة ضمك الفتح الرائد الأهلي الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يخشى فورة الفتح.. وضمك يطمع بنقاط الفرسان .. الأهلي يظهر بمدربه الجديد أمام الفيحاء
سبق

تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات.

يجمع اللقاء الأول الرائد بضيفه الفتح على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة عند الساعة الرابعة وخمس دقائق.

ويسعى الرائد لمواصلة نتائجه المميزة وزيادة رصيده النقطي البالغ 31 نقطة، فيما يدخل الفتح الذي يقدم نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في المواجهة الأخيرة على حساب الفيصلي، ويملك الفتح في رصيده 18 نقطة.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يستضيف الوحدة ضيفه القادم من الجنوب ضمك، ويسعى الوحدة لتجاوز تعثراته في الجولات الماضية والنهوض مجددًا ويملك في جعبته 33 نقطة، فيما يملك ضمك 17 نقطة ولكن مستوياته في تصاعد بعد الانتدابات الشتوية التي غيرت شكل الفريق تمامًا وأصبح يقدم كرة ممتعة بقيادة المدرب الخبير نور الدين بن زكري، وتُقام المواجهة في تمام السابعة وخمس دقائق.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة" تُقام مواجهة الأهلي وضيفه الفيحاء في تمام الثامنة وأربعين دقيقة، ويملك الأهلي في رصيده 34 نقطة وتعد المواجهة الأولى لمدربه الجديد الصربي فلادان ميلوفيتش، فيما يدخل الفيحاء اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 27 نقطة، ويقدم الفيحاء مستويات مميزة ولاسيما بعد انتداب صانع اللعب التقليدي كارلوس فيلانويفا الذي قال كلمته في لقاءات الفيحاء الماضية.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
12:58 AM

الرائد يخشى فورة الفتح.. وضمك يطمع بنقاط الفرسان .. الأهلي يظهر بمدربه الجديد أمام الفيحاء

عصر ومساء اليوم الجمعة.. في الجولة 21 من الدوري

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عبدالله الشهري - الرياض
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تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات.

يجمع اللقاء الأول الرائد بضيفه الفتح على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة عند الساعة الرابعة وخمس دقائق.

ويسعى الرائد لمواصلة نتائجه المميزة وزيادة رصيده النقطي البالغ 31 نقطة، فيما يدخل الفتح الذي يقدم نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في المواجهة الأخيرة على حساب الفيصلي، ويملك الفتح في رصيده 18 نقطة.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يستضيف الوحدة ضيفه القادم من الجنوب ضمك، ويسعى الوحدة لتجاوز تعثراته في الجولات الماضية والنهوض مجددًا ويملك في جعبته 33 نقطة، فيما يملك ضمك 17 نقطة ولكن مستوياته في تصاعد بعد الانتدابات الشتوية التي غيرت شكل الفريق تمامًا وأصبح يقدم كرة ممتعة بقيادة المدرب الخبير نور الدين بن زكري، وتُقام المواجهة في تمام السابعة وخمس دقائق.

وعلى أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة "الجوهرة" تُقام مواجهة الأهلي وضيفه الفيحاء في تمام الثامنة وأربعين دقيقة، ويملك الأهلي في رصيده 34 نقطة وتعد المواجهة الأولى لمدربه الجديد الصربي فلادان ميلوفيتش، فيما يدخل الفيحاء اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 27 نقطة، ويقدم الفيحاء مستويات مميزة ولاسيما بعد انتداب صانع اللعب التقليدي كارلوس فيلانويفا الذي قال كلمته في لقاءات الفيحاء الماضية.

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