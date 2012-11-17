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"محمد بن فهد" يتلقى خطاب شكر من رئيس "العالمي للدراسات الاستشرافية"

تستضيف الجامعة فرع الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تلقى رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، خطاب شكر من رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في باريس.

جاء ذلك نظير ما تقوم به الجامعة من دور مؤثر في تطوير مجالات الدراسات الاستشرافية على المستوى العالمي.

ومساهمة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه الجامعة كمقر لها في تحقيق أهداف استراتيجية الاتحاد، من خلال ما يقوم به الفرع من مناشط وفعاليات وتطوير للبحوث ذات العلاقة بالدراسات الاستشرافية.

كما ثمن رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية الشراكة بين الجامعة والاتحاد وما نتج عنها من تنظيم المؤتمر الذي عقد في برلين الشهر الماضي عن الدراسات المستقبلية، وحضره خبراء من كل أقطار العالم.

ونتج عن هذا المؤتمر توصيات تستشرف المستقبل في مجالات مختلفة، من أبرزها مستقبل الجامعات وكيف ستكون جامعة المستقبل.

يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللفرع إسهامات عدة عالمية وبحثية؛ سعياً لتعزيز مفهوم استشراف المستقبل.

ويعمل الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية من مقره في باريس ويعتبر أحد الجهات الاستشارية لمنظمة اليونسكو.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محمد بن فهد" يتلقى خطاب شكر من رئيس "العالمي للدراسات الاستشرافية"
سبق

تلقى رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، خطاب شكر من رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في باريس.

جاء ذلك نظير ما تقوم به الجامعة من دور مؤثر في تطوير مجالات الدراسات الاستشرافية على المستوى العالمي.

ومساهمة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه الجامعة كمقر لها في تحقيق أهداف استراتيجية الاتحاد، من خلال ما يقوم به الفرع من مناشط وفعاليات وتطوير للبحوث ذات العلاقة بالدراسات الاستشرافية.

كما ثمن رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية الشراكة بين الجامعة والاتحاد وما نتج عنها من تنظيم المؤتمر الذي عقد في برلين الشهر الماضي عن الدراسات المستقبلية، وحضره خبراء من كل أقطار العالم.

ونتج عن هذا المؤتمر توصيات تستشرف المستقبل في مجالات مختلفة، من أبرزها مستقبل الجامعات وكيف ستكون جامعة المستقبل.

يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللفرع إسهامات عدة عالمية وبحثية؛ سعياً لتعزيز مفهوم استشراف المستقبل.

ويعمل الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية من مقره في باريس ويعتبر أحد الجهات الاستشارية لمنظمة اليونسكو.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
06:10 PM

"محمد بن فهد" يتلقى خطاب شكر من رئيس "العالمي للدراسات الاستشرافية"

تستضيف الجامعة فرع الاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، خطاب شكر من رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية في باريس.

جاء ذلك نظير ما تقوم به الجامعة من دور مؤثر في تطوير مجالات الدراسات الاستشرافية على المستوى العالمي.

ومساهمة فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه الجامعة كمقر لها في تحقيق أهداف استراتيجية الاتحاد، من خلال ما يقوم به الفرع من مناشط وفعاليات وتطوير للبحوث ذات العلاقة بالدراسات الاستشرافية.

كما ثمن رئيس الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية الشراكة بين الجامعة والاتحاد وما نتج عنها من تنظيم المؤتمر الذي عقد في برلين الشهر الماضي عن الدراسات المستقبلية، وحضره خبراء من كل أقطار العالم.

ونتج عن هذا المؤتمر توصيات تستشرف المستقبل في مجالات مختلفة، من أبرزها مستقبل الجامعات وكيف ستكون جامعة المستقبل.

يذكر أن جامعة الأمير محمد بن فهد تستضيف فرع الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللفرع إسهامات عدة عالمية وبحثية؛ سعياً لتعزيز مفهوم استشراف المستقبل.

ويعمل الاتحاد العالمي للدراسات الاستشرافية من مقره في باريس ويعتبر أحد الجهات الاستشارية لمنظمة اليونسكو.

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