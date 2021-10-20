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"تحفيز تقنية البناء" تدعم 4 أنواع لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية

منها الخرسانة المعزولة مسبقة الصب والهياكل الحديدية الخفيفة

تدعم "مبادرة تحفيز تقنية البناء"، أربعة أنواع من تقنية البناء: الخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS)، والهياكل الحديدية الخفيفة، والخرسانة خفيفة الوزن، ووحدات الخرسانة المعزولة.

وتشهد المملكة تزايدًا في الاعتماد على مختلف أنواع تقنية البناء لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية في جميع مناطق المملكة.

المبادرة في ردها على أحد متابعيها بموقع "تويتر": ما هي أنواع التقنيات التي تستخدم في المملكة؟ قالت: "إن هناك نماذج تتبنى تقنيات البناء، ومنها تنفيذ مشروع "ديار الحسا" بالأحساء، باستخدام تقنية الخرسانة خفيفة الوزن (AAC)، ومشروع "روابي الحجاز" بجدة، حيث يتم تنفيذه باستخدام تقنية القوالب النفقية (TF)، ومشروع "الواجهة" بالدمام، ويستخدم تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب، ومشروع "الصفوة جاردن" بجيزان ويستخدم تقنية الأسقف لاحقة الشد.

وأضافت أنه يوجد العديد من أنواع التقنية المختلفة، ويندرج تحت كل واحد منها تقنيات فرعية، ويختلف مستوى الرضا والاحتياج عن كل تقنية على حسب نوع الاستخدام والتصميم المرفق.

ولفتت إلى أن تقنية الوحدات الجاهزة منتشرة عالميًا في دول مثل: أستراليا واليابان وبريطانيا، وطباعة 3D هي تجربة واعدة، والكثير من دول العالم ما زالت تستثمر فيها كإحدى تقنيات الجيل الرابع في البناء.

وفي سؤال آخر حول التقنية: هل تقتصر استخدامات تقنية بريكاست على المباني الحكومية فقط، وما هي التقنيات الأخرى المستخدمة في المملكة؟ جاء رد المبادرة: إن تقنية الخرسانة مسبقة الصنع "بريكاست" غير مقتصرة على مباني القطاع الحكومي، وإنما استخدمت في القطاع الخاص في مشاريع مثل: لولو هايبر ماركت – الدمام، والعثيم مول - الرياض، وغيرها من مشاريع القطاع الخاص، وقريبًا سيتيسر توفرها للأفراد.


وتعمل "مبادرة تحفيز تقنية البناء" مع شركائها لإحداث نقلة نوعية في عالم البناء في المملكة، حيث تتوفر العديد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة استخدمت فيها تقنيات بناء مختلفة، ومنها تقنية الوحدات الجاهزة، وهي أجزاء من بناء متكامل يتم تصنيعها في مصانع مخصصة، ومن ثم نقلها وتركيبها في موقع العمل، وتحتوي عادةً على غرف متعددة داخل وحدات ثلاثية الأبعاد يتم بناؤها وتجميعها مسبقًا في المصنع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تحفيز تقنية البناء" تدعم 4 أنواع لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية
سبق

تدعم "مبادرة تحفيز تقنية البناء"، أربعة أنواع من تقنية البناء: الخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS)، والهياكل الحديدية الخفيفة، والخرسانة خفيفة الوزن، ووحدات الخرسانة المعزولة.

وتشهد المملكة تزايدًا في الاعتماد على مختلف أنواع تقنية البناء لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية في جميع مناطق المملكة.

المبادرة في ردها على أحد متابعيها بموقع "تويتر": ما هي أنواع التقنيات التي تستخدم في المملكة؟ قالت: "إن هناك نماذج تتبنى تقنيات البناء، ومنها تنفيذ مشروع "ديار الحسا" بالأحساء، باستخدام تقنية الخرسانة خفيفة الوزن (AAC)، ومشروع "روابي الحجاز" بجدة، حيث يتم تنفيذه باستخدام تقنية القوالب النفقية (TF)، ومشروع "الواجهة" بالدمام، ويستخدم تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب، ومشروع "الصفوة جاردن" بجيزان ويستخدم تقنية الأسقف لاحقة الشد.

وأضافت أنه يوجد العديد من أنواع التقنية المختلفة، ويندرج تحت كل واحد منها تقنيات فرعية، ويختلف مستوى الرضا والاحتياج عن كل تقنية على حسب نوع الاستخدام والتصميم المرفق.

ولفتت إلى أن تقنية الوحدات الجاهزة منتشرة عالميًا في دول مثل: أستراليا واليابان وبريطانيا، وطباعة 3D هي تجربة واعدة، والكثير من دول العالم ما زالت تستثمر فيها كإحدى تقنيات الجيل الرابع في البناء.

وفي سؤال آخر حول التقنية: هل تقتصر استخدامات تقنية بريكاست على المباني الحكومية فقط، وما هي التقنيات الأخرى المستخدمة في المملكة؟ جاء رد المبادرة: إن تقنية الخرسانة مسبقة الصنع "بريكاست" غير مقتصرة على مباني القطاع الحكومي، وإنما استخدمت في القطاع الخاص في مشاريع مثل: لولو هايبر ماركت – الدمام، والعثيم مول - الرياض، وغيرها من مشاريع القطاع الخاص، وقريبًا سيتيسر توفرها للأفراد.


وتعمل "مبادرة تحفيز تقنية البناء" مع شركائها لإحداث نقلة نوعية في عالم البناء في المملكة، حيث تتوفر العديد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة استخدمت فيها تقنيات بناء مختلفة، ومنها تقنية الوحدات الجاهزة، وهي أجزاء من بناء متكامل يتم تصنيعها في مصانع مخصصة، ومن ثم نقلها وتركيبها في موقع العمل، وتحتوي عادةً على غرف متعددة داخل وحدات ثلاثية الأبعاد يتم بناؤها وتجميعها مسبقًا في المصنع.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
08:08 PM

"تحفيز تقنية البناء" تدعم 4 أنواع لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية

منها الخرسانة المعزولة مسبقة الصب والهياكل الحديدية الخفيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تدعم "مبادرة تحفيز تقنية البناء"، أربعة أنواع من تقنية البناء: الخرسانة المعزولة مسبقة الصب (IPS)، والهياكل الحديدية الخفيفة، والخرسانة خفيفة الوزن، ووحدات الخرسانة المعزولة.

وتشهد المملكة تزايدًا في الاعتماد على مختلف أنواع تقنية البناء لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية في جميع مناطق المملكة.

المبادرة في ردها على أحد متابعيها بموقع "تويتر": ما هي أنواع التقنيات التي تستخدم في المملكة؟ قالت: "إن هناك نماذج تتبنى تقنيات البناء، ومنها تنفيذ مشروع "ديار الحسا" بالأحساء، باستخدام تقنية الخرسانة خفيفة الوزن (AAC)، ومشروع "روابي الحجاز" بجدة، حيث يتم تنفيذه باستخدام تقنية القوالب النفقية (TF)، ومشروع "الواجهة" بالدمام، ويستخدم تقنية الخرسانة المعزولة مسبقة الصب، ومشروع "الصفوة جاردن" بجيزان ويستخدم تقنية الأسقف لاحقة الشد.

وأضافت أنه يوجد العديد من أنواع التقنية المختلفة، ويندرج تحت كل واحد منها تقنيات فرعية، ويختلف مستوى الرضا والاحتياج عن كل تقنية على حسب نوع الاستخدام والتصميم المرفق.

ولفتت إلى أن تقنية الوحدات الجاهزة منتشرة عالميًا في دول مثل: أستراليا واليابان وبريطانيا، وطباعة 3D هي تجربة واعدة، والكثير من دول العالم ما زالت تستثمر فيها كإحدى تقنيات الجيل الرابع في البناء.

وفي سؤال آخر حول التقنية: هل تقتصر استخدامات تقنية بريكاست على المباني الحكومية فقط، وما هي التقنيات الأخرى المستخدمة في المملكة؟ جاء رد المبادرة: إن تقنية الخرسانة مسبقة الصنع "بريكاست" غير مقتصرة على مباني القطاع الحكومي، وإنما استخدمت في القطاع الخاص في مشاريع مثل: لولو هايبر ماركت – الدمام، والعثيم مول - الرياض، وغيرها من مشاريع القطاع الخاص، وقريبًا سيتيسر توفرها للأفراد.


وتعمل "مبادرة تحفيز تقنية البناء" مع شركائها لإحداث نقلة نوعية في عالم البناء في المملكة، حيث تتوفر العديد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة استخدمت فيها تقنيات بناء مختلفة، ومنها تقنية الوحدات الجاهزة، وهي أجزاء من بناء متكامل يتم تصنيعها في مصانع مخصصة، ومن ثم نقلها وتركيبها في موقع العمل، وتحتوي عادةً على غرف متعددة داخل وحدات ثلاثية الأبعاد يتم بناؤها وتجميعها مسبقًا في المصنع.

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