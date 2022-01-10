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القرارات الجريئة لا تكفي لمواجهة السمنة.. 4 طرق لدعم العادات الصحية

تضمن النجاح في ممارسة العادات الجديدة بشكل أفضل وإنقاص الوزن

في طريقهم لعلاج الوزن الزائد قد يلجأ البعض لاتخاذ قرارات جريئة بممارسة الرياضة وإنقاص الوزن؛ لكن في المقابل يُغفلون بعض الخطوات اللازمة لتحقيق النجاح.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استعرضت في تقرير لها 4 طرق رئيسية من أجل بناء عادات صحية جديدة، وهي على النحو التالي؛ وفق "سكاي نيوز عربية":

الربط بعادة موجودة:

يقول الخبراء إن أفضل طريقة ليتبنى الشخص عادة جديدة، هي ربطها مع عادة موجودة، فالروتين الصباحي هو مكان رائع للبدء؛ فمثلًا شرب فنجان القهوة الصباحي يمكن أن ينشئ فرصة للشروع بالتأمل لمدة دقيقة واحدة.

التكرار كل يوم:

يستغرق تبني العادات وقتًا طويلًا؛ لكنها تتشكل بأسرع مما تتوقع إذا ما واظبت عليها باستمرار. فالمشي السريع يوميًّا بعد تناول وجبة العشاء مثال على عادة يمكن تكرارها بسهولة يوميًّا.

سهِّل الأمر:

تشير الدراسات إلى أن فرصة الأشخاص الذين يختارون صالات رياضية قريبة من المنزل أكبر لممارسة التمارين الرياضية بانتظام مقارنة بأولئك الذين يتجهون إلى صالات بعيدة.

كافئ نفسك:

بوسعك أن تستمع إلى كتب صوتية أثناء المشي أو مشاهدة برنامجك المفضل أثناء الركض على جهاز المشي؛ بما يعزز عادة ممارسة الرياضة.

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القرارات الجريئة لا تكفي لمواجهة السمنة.. 4 طرق لدعم العادات الصحية
سبق

في طريقهم لعلاج الوزن الزائد قد يلجأ البعض لاتخاذ قرارات جريئة بممارسة الرياضة وإنقاص الوزن؛ لكن في المقابل يُغفلون بعض الخطوات اللازمة لتحقيق النجاح.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استعرضت في تقرير لها 4 طرق رئيسية من أجل بناء عادات صحية جديدة، وهي على النحو التالي؛ وفق "سكاي نيوز عربية":

الربط بعادة موجودة:

يقول الخبراء إن أفضل طريقة ليتبنى الشخص عادة جديدة، هي ربطها مع عادة موجودة، فالروتين الصباحي هو مكان رائع للبدء؛ فمثلًا شرب فنجان القهوة الصباحي يمكن أن ينشئ فرصة للشروع بالتأمل لمدة دقيقة واحدة.

التكرار كل يوم:

يستغرق تبني العادات وقتًا طويلًا؛ لكنها تتشكل بأسرع مما تتوقع إذا ما واظبت عليها باستمرار. فالمشي السريع يوميًّا بعد تناول وجبة العشاء مثال على عادة يمكن تكرارها بسهولة يوميًّا.

سهِّل الأمر:

تشير الدراسات إلى أن فرصة الأشخاص الذين يختارون صالات رياضية قريبة من المنزل أكبر لممارسة التمارين الرياضية بانتظام مقارنة بأولئك الذين يتجهون إلى صالات بعيدة.

كافئ نفسك:

بوسعك أن تستمع إلى كتب صوتية أثناء المشي أو مشاهدة برنامجك المفضل أثناء الركض على جهاز المشي؛ بما يعزز عادة ممارسة الرياضة.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:45 AM

القرارات الجريئة لا تكفي لمواجهة السمنة.. 4 طرق لدعم العادات الصحية

تضمن النجاح في ممارسة العادات الجديدة بشكل أفضل وإنقاص الوزن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,173

في طريقهم لعلاج الوزن الزائد قد يلجأ البعض لاتخاذ قرارات جريئة بممارسة الرياضة وإنقاص الوزن؛ لكن في المقابل يُغفلون بعض الخطوات اللازمة لتحقيق النجاح.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية استعرضت في تقرير لها 4 طرق رئيسية من أجل بناء عادات صحية جديدة، وهي على النحو التالي؛ وفق "سكاي نيوز عربية":

الربط بعادة موجودة:

يقول الخبراء إن أفضل طريقة ليتبنى الشخص عادة جديدة، هي ربطها مع عادة موجودة، فالروتين الصباحي هو مكان رائع للبدء؛ فمثلًا شرب فنجان القهوة الصباحي يمكن أن ينشئ فرصة للشروع بالتأمل لمدة دقيقة واحدة.

التكرار كل يوم:

يستغرق تبني العادات وقتًا طويلًا؛ لكنها تتشكل بأسرع مما تتوقع إذا ما واظبت عليها باستمرار. فالمشي السريع يوميًّا بعد تناول وجبة العشاء مثال على عادة يمكن تكرارها بسهولة يوميًّا.

سهِّل الأمر:

تشير الدراسات إلى أن فرصة الأشخاص الذين يختارون صالات رياضية قريبة من المنزل أكبر لممارسة التمارين الرياضية بانتظام مقارنة بأولئك الذين يتجهون إلى صالات بعيدة.

كافئ نفسك:

بوسعك أن تستمع إلى كتب صوتية أثناء المشي أو مشاهدة برنامجك المفضل أثناء الركض على جهاز المشي؛ بما يعزز عادة ممارسة الرياضة.

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