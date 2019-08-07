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شاهد.. مياه الأمطار تقتحم منازل قرى مركز الخلاوية في بيش

السيول تسبَّبت في إغلاق الطرق

اقتحمت كميات ضخمة من مياه الأمطار قرى مركز الخلاوية والنجوع في محافظة بيش، وتسببت في غمر المنازل وإغلاق الطرقات المؤدية لها، فيما ناشد السكان الجهات التطوعية مساعدتهم؛ نظرًا للظروف الخانقة التي يمرُّون بها.

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن السيول تسبّبت في إغلاق الطرق باتجاه منازلهم وغمرت أحواشهم وغرفهم ويمرّون بحالة صعبة، مبينين أن ذلك نتيجة عن جريان الشعاب في اتجاه المركز بغزارة، ولعدم وجود احتياطات وتصريفات من الجهة المختصة بالمركز.

وقال إبراهيم يحيى عارجي: إن معدّةً من البلدية فتحت الطريق من السيل، ولكنهم ينتظرون تصرف الماء من المنازل التي غادرها بعض الأهالي؛ ومنها منزل والده الذي غمرته المياه من كل اتجاه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مياه الأمطار تقتحم منازل قرى مركز الخلاوية في بيش
سبق

اقتحمت كميات ضخمة من مياه الأمطار قرى مركز الخلاوية والنجوع في محافظة بيش، وتسببت في غمر المنازل وإغلاق الطرقات المؤدية لها، فيما ناشد السكان الجهات التطوعية مساعدتهم؛ نظرًا للظروف الخانقة التي يمرُّون بها.

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن السيول تسبّبت في إغلاق الطرق باتجاه منازلهم وغمرت أحواشهم وغرفهم ويمرّون بحالة صعبة، مبينين أن ذلك نتيجة عن جريان الشعاب في اتجاه المركز بغزارة، ولعدم وجود احتياطات وتصريفات من الجهة المختصة بالمركز.

وقال إبراهيم يحيى عارجي: إن معدّةً من البلدية فتحت الطريق من السيل، ولكنهم ينتظرون تصرف الماء من المنازل التي غادرها بعض الأهالي؛ ومنها منزل والده الذي غمرته المياه من كل اتجاه.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
04:30 PM

شاهد.. مياه الأمطار تقتحم منازل قرى مركز الخلاوية في بيش

السيول تسبَّبت في إغلاق الطرق

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محمد المواسي - جازان
2
6,150

اقتحمت كميات ضخمة من مياه الأمطار قرى مركز الخلاوية والنجوع في محافظة بيش، وتسببت في غمر المنازل وإغلاق الطرقات المؤدية لها، فيما ناشد السكان الجهات التطوعية مساعدتهم؛ نظرًا للظروف الخانقة التي يمرُّون بها.

وأوضح الأهالي في حديثهم لـ"سبق" أن السيول تسبّبت في إغلاق الطرق باتجاه منازلهم وغمرت أحواشهم وغرفهم ويمرّون بحالة صعبة، مبينين أن ذلك نتيجة عن جريان الشعاب في اتجاه المركز بغزارة، ولعدم وجود احتياطات وتصريفات من الجهة المختصة بالمركز.

وقال إبراهيم يحيى عارجي: إن معدّةً من البلدية فتحت الطريق من السيل، ولكنهم ينتظرون تصرف الماء من المنازل التي غادرها بعض الأهالي؛ ومنها منزل والده الذي غمرته المياه من كل اتجاه.

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