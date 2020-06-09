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الإمارات.. وفاة ثمانينية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بكورونا

خلال تجمّع أسري بمدينة العين.. بينهم طفل بعمر 7 سنوات

توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عامًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال تجمّع عائلي في مدينة العين بأبو ظبي، تَسَبّب أيضًا في إصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

وحُرِم أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها؛ لكونهم متواجدين جميعًا في المستشفى.

وبحسب "روسيا اليوم" قال أحد أفراد الأسرة: "عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عامًا، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب في إصابة 11 فردًا من العائلة؛ منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليًا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات".

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22275.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. وفاة ثمانينية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بكورونا
سبق

توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عامًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال تجمّع عائلي في مدينة العين بأبو ظبي، تَسَبّب أيضًا في إصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

وحُرِم أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها؛ لكونهم متواجدين جميعًا في المستشفى.

وبحسب "روسيا اليوم" قال أحد أفراد الأسرة: "عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عامًا، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب في إصابة 11 فردًا من العائلة؛ منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليًا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات".

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22275.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:04 PM

الإمارات.. وفاة ثمانينية أصيبت و10 من أبنائها وأحفادها بكورونا

خلال تجمّع أسري بمدينة العين.. بينهم طفل بعمر 7 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفيت امرأة إماراتية تبلغ من العمر 85 عامًا، بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال تجمّع عائلي في مدينة العين بأبو ظبي، تَسَبّب أيضًا في إصابة 4 من أبنائها، و6 من أحفادها.

وحُرِم أبناء المسنة من إلقاء نظرة الوداع عليها، وتشييعها إلى مثواها الأخير، أو حتى استقبال عزائها؛ لكونهم متواجدين جميعًا في المستشفى.

وبحسب "روسيا اليوم" قال أحد أفراد الأسرة: "عمتي كانت تبلغ من العمر 85 عامًا، وأصيبت خلال تجمع أسري تسبب في إصابة 11 فردًا من العائلة؛ منهم عمتي وأربعة من أولادها، رجلان وسيدتان تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة والخمسين، والخامسة والستين، وجميعهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى، بالإضافة إلى 5 من الأحفاد حاليًا في العزل المنزلي عقب خروجهم من المستشفى، بينهم طفل عمره 7 سنوات".

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الإمارات 39376 حالة، توفي منهم 281، وتعافى 22275.

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