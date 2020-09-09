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"التحالف": تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:17 AM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:31 AM

"التحالف": تدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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