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"صحة عسير" تشغّل 7 عيادات أسنان بالمراكز الصحية بسراة عبيدة

في إطار دعم المديرية لجميع القطاعات بالكادر الطبي والفني

أعلنت صحة عسير تشغيل ٧ عيادات أسنان في المراكز الصحية بسراة عبيدة من خلال دعم المديرية للقطاع الصحي بمجموعة أطباء أسنان للعمل بعيادات المراكز الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين، وذلك بمراكز سراة عبيدة والجوة والعرقيين والعرضين وجوف آل معمر وسبت بني بشر وآل خلف وعين اللوي.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة سعيد آل راقع أن ذلك يأتي بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري لدعم جميع القطاعات بالكادر الطبي والفني.

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"صحة عسير" تشغّل 7 عيادات أسنان بالمراكز الصحية بسراة عبيدة
سبق

أعلنت صحة عسير تشغيل ٧ عيادات أسنان في المراكز الصحية بسراة عبيدة من خلال دعم المديرية للقطاع الصحي بمجموعة أطباء أسنان للعمل بعيادات المراكز الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين، وذلك بمراكز سراة عبيدة والجوة والعرقيين والعرضين وجوف آل معمر وسبت بني بشر وآل خلف وعين اللوي.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة سعيد آل راقع أن ذلك يأتي بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري لدعم جميع القطاعات بالكادر الطبي والفني.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
10:02 PM

"صحة عسير" تشغّل 7 عيادات أسنان بالمراكز الصحية بسراة عبيدة

في إطار دعم المديرية لجميع القطاعات بالكادر الطبي والفني

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بندر آل عوض - عسير
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أعلنت صحة عسير تشغيل ٧ عيادات أسنان في المراكز الصحية بسراة عبيدة من خلال دعم المديرية للقطاع الصحي بمجموعة أطباء أسنان للعمل بعيادات المراكز الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين، وذلك بمراكز سراة عبيدة والجوة والعرقيين والعرضين وجوف آل معمر وسبت بني بشر وآل خلف وعين اللوي.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى سراة عبيدة سعيد آل راقع أن ذلك يأتي بمتابعة مستمرة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري لدعم جميع القطاعات بالكادر الطبي والفني.

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