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الهدوء يعود إلى غزة لكن احتمالات التصعيد قائمة

لم تسجل أي أنشطة عسكرية للطرفين

عاد الهدوء اليوم (الثلاثاء) إلى قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد، على الرغم من المخاوف من تصعيد عسكري مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

ولم يعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر، الذي أطلقت منه نحو ستين قذيفة منذ أمس. ولم تسجل أي ضربات إسرائيلية على غزة أيضاً، وفقاً لـ"فرانس 24"

ويأتي التصعيد العسكري قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

غزة الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الهدوء يعود إلى غزة لكن احتمالات التصعيد قائمة
سبق

عاد الهدوء اليوم (الثلاثاء) إلى قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد، على الرغم من المخاوف من تصعيد عسكري مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

ولم يعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر، الذي أطلقت منه نحو ستين قذيفة منذ أمس. ولم تسجل أي ضربات إسرائيلية على غزة أيضاً، وفقاً لـ"فرانس 24"

ويأتي التصعيد العسكري قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:52 PM

الهدوء يعود إلى غزة لكن احتمالات التصعيد قائمة

لم تسجل أي أنشطة عسكرية للطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاد الهدوء اليوم (الثلاثاء) إلى قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة الجهاد، على الرغم من المخاوف من تصعيد عسكري مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية.

ولم يعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني المحاصر، الذي أطلقت منه نحو ستين قذيفة منذ أمس. ولم تسجل أي ضربات إسرائيلية على غزة أيضاً، وفقاً لـ"فرانس 24"

ويأتي التصعيد العسكري قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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