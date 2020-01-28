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إصابة 4 طلاب في حادث سير أثناء توجههم إلى مدارسهم ببحر أبو سكينة

"آل شريم" زارهم بالمستشفى للاطمئنان عليهم

تعرّض أربعة طلاب لحادث مروري، صباح اليوم، في أثناء توجههم إلى مدارسهم بسيارتهم الخاصة؛ ما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى.

وقام مدير ‎تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي الطاير؛ بالاطمئنان على سلامة طلاب مدرستَي ابن زيدون والفجر.

وأكّدت المصادر أن الطلاب غادروا مستشفى محايل العام بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم الصحية.

حادث مروري محايل عسير بحر أبو سكينة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إصابة 4 طلاب في حادث سير أثناء توجههم إلى مدارسهم ببحر أبو سكينة
سبق

تعرّض أربعة طلاب لحادث مروري، صباح اليوم، في أثناء توجههم إلى مدارسهم بسيارتهم الخاصة؛ ما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى.

وقام مدير ‎تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي الطاير؛ بالاطمئنان على سلامة طلاب مدرستَي ابن زيدون والفجر.

وأكّدت المصادر أن الطلاب غادروا مستشفى محايل العام بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم الصحية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:12 PM

إصابة 4 طلاب في حادث سير أثناء توجههم إلى مدارسهم ببحر أبو سكينة

"آل شريم" زارهم بالمستشفى للاطمئنان عليهم

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محمد طيران - محايل عسير
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تعرّض أربعة طلاب لحادث مروري، صباح اليوم، في أثناء توجههم إلى مدارسهم بسيارتهم الخاصة؛ ما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى.

وقام مدير ‎تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم؛ يرافقه مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة علي الطاير؛ بالاطمئنان على سلامة طلاب مدرستَي ابن زيدون والفجر.

وأكّدت المصادر أن الطلاب غادروا مستشفى محايل العام بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم الصحية.

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