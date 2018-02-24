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أمير مكة: تشغيل مطار المؤسس الجديد أول مايو.. وطرح مطار القنفذة للتنفيذ خلال شهرَيْن

استعرض آخر تطورات العمل في موانئ المنطقة الجوية

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، آخر التطورات الخاصة بأعمال الموانئ الجوية في جدة والطائف والقنفذة. جاء ذلك لدى ترؤسه مؤخرًا اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي وعدد من مسؤولي الهيئة، وأكدت فيه الهيئة أن التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيكون في مايو المقبل.

واطلع الأمير خالد الفيصل على آخر الأعمال في مطار المؤسس الجديد الذي سيكون تشغيله بعد 64 يومًا. وبحسب الهيئة فإن العمل جارٍ في المشروع وفق المخطط له، فيما سيتم طرح إدارة وتشغيل المطار أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى نبذة عن سير الأعمال الحالية في مرافق المشروع، منها مجمع صالات السفر، ومركز النقل العام، إضافة للأعمال القائمة في محطة قطار الحرمين التي تربط مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد مباشرة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ؛ ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام لتسهيل رحلتهم الإيمانية وتنقلاتهم بين الحرمين الشريفين (المكي والمدني).

كما ناقش أمير منطقة مكة المكرمة مع الدكتور التميمي مستجدات مشروع مطار القنفذة الذي ستتم ترسيته على مقاول للتنفيذ خلال الــ 60 يومًا المقبلة.

وفي هذا الصدد تسلمت هيئة الطيران المدني أرض المشروع الواقعة شمال محافظة القنفذة البالغة مساحتها 24 مليون م2. وقد باشر فريق من مهندسي تخطيط المطارات ومهندسي الجيوماتكس والمساحين من الإدارة العامة للخدمات الهندسية بقطاع المطارات بالهيئة الوقوف على الموقع، ورفع المساحات والدراسات الخاصة به.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع ما وصلت إليه الأعمال في مشروع مطار الطائف الدولي الذي يجري تنفيذه حاليًا بمتابعه من مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة. وقد بدأ المستثمر التنفيذ أواخر سبتمبر الماضي. كما وقّعت الهيئة عقد إسناد تطوير وتشغيل المطار إلى تحالف أطياف مكوّن من شركة أسياد وشركة اتحاد المقاولين، إضافة إلى شركة مطارات ميونخ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2020.

وتقدر مساحة المطار الواقع شمال شرق الطائف، ويبعد عنها 40 كلم، وعن مكة المكرمة 117 كلم، بـ 48 مليون م2، وتبلغ طاقته 6 ملايين مسافر سنويًّا بعد اكتمال جميع مراحله، إضافة إلى 1.5 مليون مسافر سنويًّا لصالة الحج والعمرة المرفقة بالمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة: تشغيل مطار المؤسس الجديد أول مايو.. وطرح مطار القنفذة للتنفيذ خلال شهرَيْن
سبق

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، آخر التطورات الخاصة بأعمال الموانئ الجوية في جدة والطائف والقنفذة. جاء ذلك لدى ترؤسه مؤخرًا اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي وعدد من مسؤولي الهيئة، وأكدت فيه الهيئة أن التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيكون في مايو المقبل.

واطلع الأمير خالد الفيصل على آخر الأعمال في مطار المؤسس الجديد الذي سيكون تشغيله بعد 64 يومًا. وبحسب الهيئة فإن العمل جارٍ في المشروع وفق المخطط له، فيما سيتم طرح إدارة وتشغيل المطار أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى نبذة عن سير الأعمال الحالية في مرافق المشروع، منها مجمع صالات السفر، ومركز النقل العام، إضافة للأعمال القائمة في محطة قطار الحرمين التي تربط مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد مباشرة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ؛ ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام لتسهيل رحلتهم الإيمانية وتنقلاتهم بين الحرمين الشريفين (المكي والمدني).

كما ناقش أمير منطقة مكة المكرمة مع الدكتور التميمي مستجدات مشروع مطار القنفذة الذي ستتم ترسيته على مقاول للتنفيذ خلال الــ 60 يومًا المقبلة.

وفي هذا الصدد تسلمت هيئة الطيران المدني أرض المشروع الواقعة شمال محافظة القنفذة البالغة مساحتها 24 مليون م2. وقد باشر فريق من مهندسي تخطيط المطارات ومهندسي الجيوماتكس والمساحين من الإدارة العامة للخدمات الهندسية بقطاع المطارات بالهيئة الوقوف على الموقع، ورفع المساحات والدراسات الخاصة به.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع ما وصلت إليه الأعمال في مشروع مطار الطائف الدولي الذي يجري تنفيذه حاليًا بمتابعه من مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة. وقد بدأ المستثمر التنفيذ أواخر سبتمبر الماضي. كما وقّعت الهيئة عقد إسناد تطوير وتشغيل المطار إلى تحالف أطياف مكوّن من شركة أسياد وشركة اتحاد المقاولين، إضافة إلى شركة مطارات ميونخ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2020.

وتقدر مساحة المطار الواقع شمال شرق الطائف، ويبعد عنها 40 كلم، وعن مكة المكرمة 117 كلم، بـ 48 مليون م2، وتبلغ طاقته 6 ملايين مسافر سنويًّا بعد اكتمال جميع مراحله، إضافة إلى 1.5 مليون مسافر سنويًّا لصالة الحج والعمرة المرفقة بالمطار.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:47 PM

أمير مكة: تشغيل مطار المؤسس الجديد أول مايو.. وطرح مطار القنفذة للتنفيذ خلال شهرَيْن

استعرض آخر تطورات العمل في موانئ المنطقة الجوية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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13,541

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، آخر التطورات الخاصة بأعمال الموانئ الجوية في جدة والطائف والقنفذة. جاء ذلك لدى ترؤسه مؤخرًا اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي وعدد من مسؤولي الهيئة، وأكدت فيه الهيئة أن التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد سيكون في مايو المقبل.

واطلع الأمير خالد الفيصل على آخر الأعمال في مطار المؤسس الجديد الذي سيكون تشغيله بعد 64 يومًا. وبحسب الهيئة فإن العمل جارٍ في المشروع وفق المخطط له، فيما سيتم طرح إدارة وتشغيل المطار أمام الشركات خلال الفترة المقبلة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى نبذة عن سير الأعمال الحالية في مرافق المشروع، منها مجمع صالات السفر، ومركز النقل العام، إضافة للأعمال القائمة في محطة قطار الحرمين التي تربط مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد مباشرة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ؛ ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام لتسهيل رحلتهم الإيمانية وتنقلاتهم بين الحرمين الشريفين (المكي والمدني).

كما ناقش أمير منطقة مكة المكرمة مع الدكتور التميمي مستجدات مشروع مطار القنفذة الذي ستتم ترسيته على مقاول للتنفيذ خلال الــ 60 يومًا المقبلة.

وفي هذا الصدد تسلمت هيئة الطيران المدني أرض المشروع الواقعة شمال محافظة القنفذة البالغة مساحتها 24 مليون م2. وقد باشر فريق من مهندسي تخطيط المطارات ومهندسي الجيوماتكس والمساحين من الإدارة العامة للخدمات الهندسية بقطاع المطارات بالهيئة الوقوف على الموقع، ورفع المساحات والدراسات الخاصة به.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع ما وصلت إليه الأعمال في مشروع مطار الطائف الدولي الذي يجري تنفيذه حاليًا بمتابعه من مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة. وقد بدأ المستثمر التنفيذ أواخر سبتمبر الماضي. كما وقّعت الهيئة عقد إسناد تطوير وتشغيل المطار إلى تحالف أطياف مكوّن من شركة أسياد وشركة اتحاد المقاولين، إضافة إلى شركة مطارات ميونخ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2020.

وتقدر مساحة المطار الواقع شمال شرق الطائف، ويبعد عنها 40 كلم، وعن مكة المكرمة 117 كلم، بـ 48 مليون م2، وتبلغ طاقته 6 ملايين مسافر سنويًّا بعد اكتمال جميع مراحله، إضافة إلى 1.5 مليون مسافر سنويًّا لصالة الحج والعمرة المرفقة بالمطار.

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