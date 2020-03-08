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احترازياً من "كورونا" .. تأجيل حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة القصيم

كان سيُقام يومَي ٢٩ رجب وغرة شعبان والخطوة وقائية أعلنتها الإدارة

أعلنت جامعة القصيم تأجيل حفل التخرج للطلاب والطالبات الذي كان سيُقام يومَي ٢٩ رجب وغرة شعبان؛ حيث تم تأجيله حتى إشعارٍ آخر لأسباب وقائية من "كورونا" وكخطوة احترازية.

وقالت الجامعة: "لأسباب وقائية واحترازية من فيروس كورونا، تعلن #جامعة_القصيم تأجيل إقامة حفل التخرج للطلاب والطالبات حتى إشعارٍ آخر، حفظ الله بلادنا من كل مكروه".

جامعة القصيم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترازياً من "كورونا" .. تأجيل حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة القصيم
سبق

أعلنت جامعة القصيم تأجيل حفل التخرج للطلاب والطالبات الذي كان سيُقام يومَي ٢٩ رجب وغرة شعبان؛ حيث تم تأجيله حتى إشعارٍ آخر لأسباب وقائية من "كورونا" وكخطوة احترازية.

وقالت الجامعة: "لأسباب وقائية واحترازية من فيروس كورونا، تعلن #جامعة_القصيم تأجيل إقامة حفل التخرج للطلاب والطالبات حتى إشعارٍ آخر، حفظ الله بلادنا من كل مكروه".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:55 AM

احترازياً من "كورونا" .. تأجيل حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة القصيم

كان سيُقام يومَي ٢٩ رجب وغرة شعبان والخطوة وقائية أعلنتها الإدارة

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بدر العتيبي - القصيم
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327

أعلنت جامعة القصيم تأجيل حفل التخرج للطلاب والطالبات الذي كان سيُقام يومَي ٢٩ رجب وغرة شعبان؛ حيث تم تأجيله حتى إشعارٍ آخر لأسباب وقائية من "كورونا" وكخطوة احترازية.

وقالت الجامعة: "لأسباب وقائية واحترازية من فيروس كورونا، تعلن #جامعة_القصيم تأجيل إقامة حفل التخرج للطلاب والطالبات حتى إشعارٍ آخر، حفظ الله بلادنا من كل مكروه".

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