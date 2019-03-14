الصين تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حتى الآن .. مجموع الإصابات 80824 والوفيات 3189

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت، إن البر الصيني الرئيس سجّل 11 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، ارتفاعاً من ثمانٍ يوم الخميس.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة في البر الصيني الرئيس، إلى 80824 حتى الآن.

وبلغ عدد الوفيات بسبب التفشي حتى نهاية الجمعة في البر الصيني الرئيس 3189، بزيادة 13 حالة عن يوم الخميس.

وجميع حالات الوفاة الأخيرة كانت في مركز تفشي المرض إقليم هوبي بوسط الصين، وتمّ تسجيل عشر منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.