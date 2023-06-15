"الصحة": ضحايا كورونا تجاوزوا 1000 حالة في المملكة

تسجيل 39 وفاة جديدة.. و3170 تعافوا من المرض

أعلنت وزارة الصحة عن وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة إلى 1011 حالة، وذلك بعد تسجيل 39 حالة جديدة .

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 4507 حالات إصابة جديدة و3170 حالة تعافٍ، فيما تواصل وزارة الصحة حملات التوعية للحد من انتشار فيروس كورونا بسبب المخالطة المجتمعية.