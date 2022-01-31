أعدم معظمهم.. الأمم المتحدة تتهم "طالبان" بقتل 100 من أعضاء الحكومة السابقة

أفادت بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتداء والاعتقال التعسفي

اتهمت الأمم المتحدة في تقرير، حركة طالبان وحلفاءها بقتل أكثر من 100 من أعضاء الحكومة الأفغانية السابقين وأفراد الأمن والأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية، فيما نفت الحركة المتشددة ذلك، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وذكر التقرير أنه منذ أن استولت طالبان على كابول في 15 أغسطس، تلقت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 100 تقرير عن عمليات قتل تعتبرها ذات صدقية.

وأضاف أن أكثر من ثلثَي عمليات القتل هذه كانت إعدامات خارج نطاق القضاء ارتكبتها سلطات الأمر الواقع أو المرتبطين بها.

وأفاد التقرير بأن "المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال الإعلام ما زالوا يتعرضون للاعتداء والترهيب والمضايقة والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والقتل".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في التقرير: "رغم إعلان عفو عام عن أعضاء سابقين في الحكومة والقوى الأمنيّة وعمّن عملوا مع القوات العسكرية الدولية، استمرّت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بتلقّي مزاعم ذات صدقيّة عن عمليّات قتل وخطف قسري وانتهاكات أخرى ضد هؤلاء الأفراد".

من ناحيتها، رفضت حركة طالبان اليوم الاتهامات الواردة في هذا التقرير جملة وتفصيلاً.