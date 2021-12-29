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"درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعاليات موسم الشتاء برفحاء

يومَي الجمعة والسبت.. أمسيات متنوعة على مسرح السوق الأثري

يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية جنوب محافظة رفحاء، فعالياته يومَي الجمعة والسبت القادمين 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2022م بأمسيات وفعاليات متنوعة على مسرح السوق الأثري بقرية لينة.

وتشمل فعاليات يوم الجمعة فرقة تفاريح الترفيهية من الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة مساءً، وعروض فرقة "MAGIC SHOW" من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً، كما تشمل أمسية شعرية يحييها الشاعر أحمد الطرقي، والشاعر سعد العنزي من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً.

أما يوم السبت فتشتمل الفعاليات على فعالية فرقة تفاريح الترفيهية من الساعة الثانية مساءً حتى الرابعة مساءً، وفعالية "MAGIC SHOW" من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً.

كما يفتح متحف "قصر الملك عبدالعزيز" الأثري أبوابه أمام زوار موسم "شتاء درب زبيدة" ويصحبهم خلال يومَي الجمعة والسبت في جولة تراثية على ألحان الربابة التاريخية داخل المتحف.

يُشار إلى أن موسم "شتاء درب زبيدة" الذي تقيمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بدأ يوم الجمعة الماضي 24 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم 26 فبراير 2022م.

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"درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعاليات موسم الشتاء برفحاء
سبق

يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية جنوب محافظة رفحاء، فعالياته يومَي الجمعة والسبت القادمين 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2022م بأمسيات وفعاليات متنوعة على مسرح السوق الأثري بقرية لينة.

وتشمل فعاليات يوم الجمعة فرقة تفاريح الترفيهية من الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة مساءً، وعروض فرقة "MAGIC SHOW" من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً، كما تشمل أمسية شعرية يحييها الشاعر أحمد الطرقي، والشاعر سعد العنزي من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً.

أما يوم السبت فتشتمل الفعاليات على فعالية فرقة تفاريح الترفيهية من الساعة الثانية مساءً حتى الرابعة مساءً، وفعالية "MAGIC SHOW" من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً.

كما يفتح متحف "قصر الملك عبدالعزيز" الأثري أبوابه أمام زوار موسم "شتاء درب زبيدة" ويصحبهم خلال يومَي الجمعة والسبت في جولة تراثية على ألحان الربابة التاريخية داخل المتحف.

يُشار إلى أن موسم "شتاء درب زبيدة" الذي تقيمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بدأ يوم الجمعة الماضي 24 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم 26 فبراير 2022م.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:29 PM

"درب زبيدة" بـ"لينة التاريخية" يواصل فعاليات موسم الشتاء برفحاء

يومَي الجمعة والسبت.. أمسيات متنوعة على مسرح السوق الأثري

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منصور الشلاقي - رفحاء
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يواصل موسم شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية جنوب محافظة رفحاء، فعالياته يومَي الجمعة والسبت القادمين 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2022م بأمسيات وفعاليات متنوعة على مسرح السوق الأثري بقرية لينة.

وتشمل فعاليات يوم الجمعة فرقة تفاريح الترفيهية من الساعة الثالثة والنصف حتى الخامسة مساءً، وعروض فرقة "MAGIC SHOW" من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً، كما تشمل أمسية شعرية يحييها الشاعر أحمد الطرقي، والشاعر سعد العنزي من الساعة السابعة حتى الثامنة مساءً.

أما يوم السبت فتشتمل الفعاليات على فعالية فرقة تفاريح الترفيهية من الساعة الثانية مساءً حتى الرابعة مساءً، وفعالية "MAGIC SHOW" من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف مساءً.

كما يفتح متحف "قصر الملك عبدالعزيز" الأثري أبوابه أمام زوار موسم "شتاء درب زبيدة" ويصحبهم خلال يومَي الجمعة والسبت في جولة تراثية على ألحان الربابة التاريخية داخل المتحف.

يُشار إلى أن موسم "شتاء درب زبيدة" الذي تقيمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بدأ يوم الجمعة الماضي 24 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم 26 فبراير 2022م.

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