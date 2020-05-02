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تركيا.. 78 وفاة جديدة بكورونا..والإجمالي 3336 حالة

سجلت خلال 24 ساعة 1983 حالة ليرتفع العدد 124375 ألفًا

أعلنت تركيا، السبت، تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3336 حالة.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنه تم تسجيل 1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 124375 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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تركيا.. 78 وفاة جديدة بكورونا..والإجمالي 3336 حالة
سبق

أعلنت تركيا، السبت، تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3336 حالة.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنه تم تسجيل 1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 124375 حالة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:48 PM

تركيا.. 78 وفاة جديدة بكورونا..والإجمالي 3336 حالة

سجلت خلال 24 ساعة 1983 حالة ليرتفع العدد 124375 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت تركيا، السبت، تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3336 حالة.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنه تم تسجيل 1983 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي لديها إلى 124375 حالة.

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