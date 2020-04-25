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"السديس" يُثني على جهود رجال أمن المسجد الحرام

في خدمة بيت الله وتنظيمه وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جهود القوات الأمنية المشارِكة في المسجد الحرام، منوهًا إلى جهودهم المتواصلة.

وقدم السديس الشكر لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وصاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام المشرف على أعمال القوة الميدانية، خلال لقائهم اليوم بالمسجد الحرام.

وبيّن أن القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام وقوات أمن الحج والعمرة لهما جهود ملموسة في حفظ الأمن وخدمة بيت الله وتنظيمه، بالإضافة إلى جهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد السديس أن الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام تعملان من أجل هدف واحد؛ خدمة المسجد الحرام ومرتاديه، جمعوا بذلك فضل المكان والزمان، وأجر العمل وطلب المثوبة من الكريم المنان، داعيًا الله أن يوفق تلك الجهود في خدمة خير البقاع، وأن يجعل تلك الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي ولاة الأمر -حفظهم الله- خير الجزاء على متابعتهم المستمرّة ودعمهم للجهات العاملة في المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإماما المسجد الحرام: الدكتور ماهر المعقيلي، والدكتور ياسر الدوسري، وعدد من منسوبي الرئاسة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يُثني على جهود رجال أمن المسجد الحرام
سبق

أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جهود القوات الأمنية المشارِكة في المسجد الحرام، منوهًا إلى جهودهم المتواصلة.

وقدم السديس الشكر لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وصاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام المشرف على أعمال القوة الميدانية، خلال لقائهم اليوم بالمسجد الحرام.

وبيّن أن القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام وقوات أمن الحج والعمرة لهما جهود ملموسة في حفظ الأمن وخدمة بيت الله وتنظيمه، بالإضافة إلى جهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد السديس أن الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام تعملان من أجل هدف واحد؛ خدمة المسجد الحرام ومرتاديه، جمعوا بذلك فضل المكان والزمان، وأجر العمل وطلب المثوبة من الكريم المنان، داعيًا الله أن يوفق تلك الجهود في خدمة خير البقاع، وأن يجعل تلك الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي ولاة الأمر -حفظهم الله- خير الجزاء على متابعتهم المستمرّة ودعمهم للجهات العاملة في المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإماما المسجد الحرام: الدكتور ماهر المعقيلي، والدكتور ياسر الدوسري، وعدد من منسوبي الرئاسة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:05 AM

"السديس" يُثني على جهود رجال أمن المسجد الحرام

في خدمة بيت الله وتنظيمه وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أثنى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جهود القوات الأمنية المشارِكة في المسجد الحرام، منوهًا إلى جهودهم المتواصلة.

وقدم السديس الشكر لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وقائد قوات أمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، وصاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد القوات الخاصة لأمن المسجد الحرام المشرف على أعمال القوة الميدانية، خلال لقائهم اليوم بالمسجد الحرام.

وبيّن أن القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام وقوات أمن الحج والعمرة لهما جهود ملموسة في حفظ الأمن وخدمة بيت الله وتنظيمه، بالإضافة إلى جهودهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد السديس أن الرئاسة وقوة أمن المسجد الحرام تعملان من أجل هدف واحد؛ خدمة المسجد الحرام ومرتاديه، جمعوا بذلك فضل المكان والزمان، وأجر العمل وطلب المثوبة من الكريم المنان، داعيًا الله أن يوفق تلك الجهود في خدمة خير البقاع، وأن يجعل تلك الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي ولاة الأمر -حفظهم الله- خير الجزاء على متابعتهم المستمرّة ودعمهم للجهات العاملة في المسجد الحرام.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمشرف العام على مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإماما المسجد الحرام: الدكتور ماهر المعقيلي، والدكتور ياسر الدوسري، وعدد من منسوبي الرئاسة.

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